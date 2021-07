I výborného jedince může poškodit nedostatečný příprava předvádějícího, takzvaného handlera. Třeba když pes neumí výstavní postoj. „Pokud je nahrbený nebo nedrží zadek nahoru, může ho to, jak se říká zkroutit. Můj pes zase jednu výstavu v kruhu neklusal, ale poskakoval a rozhodčí měl podezření na nesouběžné končetiny,“ vypráví vystavovatel Jan Přidal. Naučit psa správný postoj trvá i několik dní. „Musí se na to pomalu a s chutnou motivací. Takže jsme to dělali tak, že manželka držela v ruce něco dobrého dost daleko od psa, aby za pamlskem natahoval hlavu. A já ho rovnal do postoje,“ popisuje přípravy. Přidal chová lovecké plemeno a cení si na něm především jeho práce v lese. Jsou ale vystavovatelé, pro které je zase exteriér to nejdůležitější. Neváhají psovi denně hodiny upravovat srst a není vůbec výjimečné, že na výstavách potkáte majitele, kteří na místě psům nandavají natáčky nebo si pomáhají fénem.

Několik let existuje pro pořadatele výstav i samotné vystavovatele – tedy majitele psů webový portál, který zahrnuje většinu pořádaných výstav v ČR. Jmenuje se Dogoffice.V Dogoffice vyplní majitel kartu psa, kde vyplní všechny důležité údaje o jedinci i svoje osobní údaje. Nahrává se sem i průkaz původu psa, čímž odpadá starost s posíláním kopie na každou akci zvlášť. Pořadatelé mají vše k náhledu. Papírovým přihláškám odzvonilo.Pořadatelé výstav do profilů psů přidávají výsledky, které jsou tak archivovány.