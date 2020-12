Zdroj: Jan TylšarPodle Jana Tylšara zaměstnance této firmy, hnízdo mořských orlů se třemi mláďaty spadlo mezi 7.5.2020 a 8.5.2020. „Při návštěvě osmého května hnízdiště jsme s manželkou zjistili, že hnízdo není na stromě. Při bližší obhlídce jsme pod stromem našli jedno živé mládě s poraněnými perutěmi a dvě mrtvá mláďata,“ přiblížil Jan Tylšar.

Telefonicky se spojil s kamarádem a bývalým kolegou z odboru životního prostředí Města Jindřichův Hradec Petrem Hesounem.

„Pan Hesoun byl shodou okolností na šetření s paní Mrázkovou ze záchranné stanice Třeboň. Dohodli jsme se, že mládě převezeme k nám domů, kdy si jej vyzvednou. Vrátil jsem se do našeho nedalekého provozu pro velkou krabici. Mláděti jsem přes hlavu přehodil bundu, aby ztratilo orientaci a dalo se lépe odchytit, pak jsem ho chytil přes perutě za trup a pak opatrně vložil do krabice,“ vylíčil odchyt dravce.

Pohmožděné perutě

Dodal, že paní Mrázková mládě odvezla do záchranné stanice Třeboň. Během vyšetření bylo podle Jana Tylšara zjištěno, že mládě má naštěstí jen pohmožděné perutě. „Jinak bylo v dobrém stavu,“ komentoval zachránce.

Jan Tylšar se s Jakubem Mrázem, který mláďata orlů dlouhodobě kroužkuje, dohodli, že se postaví náhradní hnízdo a zkusí vrátit mládě zpět do přírody. „Po týdnu v záchranné stanici se mládě vrátilo do náhradního hnízda, které připravil pomocí lezecké techniky Jakub Mráz s kolegou. Již odpoledne se do tohoto hnízda k mláděti vrátila samice. V následujícím období se o mládě pár orlů vzorně staral. Mládě bylo odchováno, v průběhu června vylétlo z hnízda a s dospělci se začalo učit žít ve volné přírodě,“ popsal muž, který vypozoroval, že koncem července odletěli všichni pravděpodobně na Třeboňsko, kde i přezimují.

Na závěr ale Jan Tylšar zdůraznil, že ocenění není jen jeho zásluha. „Je to ocenění náš všech, kteří se na záchraně a vrácení orlího mláděte do volné přírody podíleli.“