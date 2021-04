Lukáš Vlček opustil pozici starosty po téměř patnácti letech. „Za ty roky je toto mé devětadevadesáté zasedání zastupitelstva. Mám za sebou i 403 rad města Pacova,“ vyčíslil na úvod Vlček. „Město předávám v dobré kondici a věřím, že to tak bude i pokračovat,“ dodal.

Na kontě má i spoustu úspěšných projektů. „Nebylo to však o mně, nýbrž o týmu lidí a soudržnosti nás všech. Nehádali jsme se, ale skutečně pracovali. I díky tomuto přístupu se nám podařilo spoustu věcí dovést do zdárného konce, protože jsme nebyli zaměstnaní zbytečnými dohady,“ zhodnotil Vlček.

To ostatně zmínil i nově zvolený pacovský starosta Tomáš Kocour. „Máme za sebou spoustu úspěšných projektů, namátkou bych jmenoval například rekonstrukci čističky odpadních vod, zámku, školských objektů nebo třeba stavbu domu sociálních služeb. Věřím, že duo Kocour – Vlček bude s podporou zastupitelů úspěšně pokračovat dál,“ řekl s úsměvem.

Tři velké úkoly

Jak následně dodal, do konce volebního období před sebou mají hned tři velké úkoly. „Čeká nás ještě modernizace Základní školy Pacov areál Za Branou, vybudovat nové parcely na Sídlišti Míru a dokončit projektovou dokumentaci průtahu,“ připomněl Kocour.

Na post uvolněného starosty Pacova musel Lukáš Vlček rezignovat kvůli místu náměstka hejtmana Kraje Vysočina. Hned po svém zvolení se totiž krajští radní domluvili, že nebudou vykonávat dvě uvolněné funkce zároveň. V únoru se svých mandátů vzdali bývalí starostové Roman Fabeš z Telče a Jan Tourek ze Světlé nad Sázavou.

Po půl roce od voleb teď plní svůj slib i Vlček. „Posunula to řada faktorů. Chtěl jsem v první řadě dovést do konce rozpočet Pacova na tento rok. Zkombinovat práci starosty a náměstka hejtmana bylo ale opravdu velmi těžké. Bylo to na úkor osobního života, hlavně rodiny,“ svěřil se Vlček.

Coby představitel města však nekončí. Nově bude neuvolněným místostarostou. „Moje role bude zejména v zastupování města navenek v oblastech, které se prolínají s krajem, což je především odpadové a vodní hospodářství. Rozhodně to nebude na úkor jedné nebo druhé funkce, budou se spíše elegantně doplňovat,“ prozradil Vlček. Automaticky zůstává i členem Rady města.