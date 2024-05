Zubařka v Humpolci. Dosud působila v Praze, ordinaci bylo třeba upravit

Už brzy začne v Humpolci ordinovat nová zubařka. Jejích služeb budou moci lidé využít v poliklinice na Masarykově ulici od třetího června. Deník zjistil o příchodu zubařky podrobnosti i to, že by do Humpolce mohli přijít i další lékaři.

Zubaři, zubní ordinace, ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Zubařka Lenka Habichová dosud profesně působila v Praze. Místostarosta města Martin Hendrych uvedl, že k Humpolci má blízký vztah. „Jednání s paní Habichovou jsme zahájili v lednu letošního roku. Máme štěstí, že má k Humpolci soukromé vazby. Rozhodla se sem přestěhovat a otevřít si ordinaci,“ přiblížil. A dodal, jak to bude s ordinací i jací další lékaři by mohli přijít. Před tím než začne zubařka ve městě pracovat, bylo potřeba upravit ordinaci. „Vybavení si lékařka odkoupila na vlastní náklady od její předchůdkyně, která v ordinaci působila. Město lékařku podpořilo nákupem vybraného spotřebního vybavení. zajistili jsme také běžné opravy, které si prostory vyžadovaly,“ vysvětlil humpolecký místostarosta. V Humpolci začne ordinovat nová zubařka. Ordinaci otevře v červnu V Humpolci se snaží do polikliniky získat i další lékaře. „Systematicky pracujeme na přilákání lékařů z dalších oborů. Aktuálně jednáme o možnosti spolupráce s kožní lékařkou a s lékařkou z oboru psychiatrie. Zároveň, jako mnoho jiných měst, máme před sebou nelehký úkol na delší časové období. Tím je získání pediatra. Bohužel situace je složitá a bez podpory a jednání s pojišťovnami to nebude možné. Na druhou stranu jsme velmi rádi, že pro děti z Humpolce máme rezervované kapacity v novém Pavilonu péče o rodinu pelhřimovské nemocnici,“ doplnil Hendrych.

