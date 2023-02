Dalo by se namítnout, že od bolesti pomůže pohotovost, v praxi to ale vždy neplatí. „Už se párkrát stalo, že ordinace, kde měla být o víkendu pohotovost, vůbec neotevřela,“ postěžovala si na sociálních sítích Petra z Jihlavska.

Projekt Hippokratas, za kterým stojí advokát Kliment, vyzval v roce 2021 k akci. „Dostupnost zdravotní péče je jednoznačně dána zákonem. Vláda stanovila, že každý pojištěnec musí mít takzvanou primární péči, kam patří i zubař, dostupnou v dojezdové vzdálenosti autem do pětatřiceti minut,“ prohlásil tehdy a vyzval veřejnost i starosty obcí k podání hromadné stížnosti na ministerstvo zdravotnictví.

Výzva měla efekt, poukázala na existující problém. „Nyní je každý odborník a všichni říkají, že je třeba něco dělat, ale v roce 2021 byla situace taková, že tento problém házel jeden na druhého a nikdo s tím nic nedělal,“ řekl Kliment na začátku letošního února a jako příklad jmenoval finanční podporu pro zubaře, kterou spouští VZP.

I hejtmanství dělá, co může. V posledních třech letech vzniklo za podpory kraje šest nových zubních ordinací na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. Možnosti kraje jsou ale omezené. „Pomáhá nabídnout stipendia – podporu medikům, motivovat je po ukončení studia k nástupu do ordinací na Vysočině,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Do krajského stipendijního programu pro budoucí stomatology, který byl vyhlášený teprve loni na jaře, je nyní zařazeno už devatenáct žadatelů.

Novotný dále zdůraznil, že Kraj Vysočina není zřizovatelem soukromých ambulantních a ani nemá peníze na najímání zubních lékařů. V podobné situace jsou starostové měst a obcí. „Povinnost zajistit dostupnou zdravotnickou péči pro své klienty mají zdravotní pojišťovny,“ prohlásil Novotný.

Nová zubní klinika

V krajském městě Vysočiny zlepšila situaci nově otevřená zubní klinika ve Vědeckotechnickém parku v Hruškových Dvorech, kde bylo nějaký čas očkovací centrum. Stomatologie Hruškové Dvory slibuje, že návštěva zubaře nemusí být jen nepříjemný zážitek. Zubní ordinace se dvěma pracovišti bude i na Bedřichově. Nabízený pozemek v ulici Na Růžku si soukromý zubní lékař koupil loni v prosinci.

Další zubaři by mohli fungovat na Březinkách. Tam si loni koupili pozemek dva soukromí stomatologové se záměrem postavení stomatologického centra. „Zpracovávají projektovou dokumentaci na uvedené centrum, kde budou v několika patrech vybudované stomatologické ordinace,“ sdělil Deníku šéf jihlavského majetkového odboru Petr Štěpán. Doktoři by do Jihlavy měli přijít z Prahy a Brna.

Zubařku se nedávno podařilo sehnat také radnici ve Velkém Meziříčí. Zůstane tam minimálně deset let, město jí výměnou za to nabídlo pozemek za výhodnou cenu.

Ve Žďáru nad Sázavou je pak osmnáct stomatologů, z toho polovina krátce před nebo v důchodovém věku. I tak jich je málo. „V současné době je něco mezi dvěma až pěti tisíci obyvateli Žďáru, kteří nemají svého zubního lékaře. Žádný zubař nové klienty nepřibírá,“ informoval loni v létě Petr Krábek ze sociálního odboru města Žďáru.

Ve městě přitom čtyři roky funguje dotační program, díky kterému se podařilo získat čtyři nové stomatology. „Obecně se ale dá říct, že nový lékař se většinou nepostará o tolik pacientů jako původní stomatolog, je to kvůli větší časové náročnosti nových metod,“ vysvětlila mluvčí města Blanka Sobolová s tím, že by tento program mohl doznat změn, které umožní podporu více zubních lékařů.

Nepomohl ani Šmucler

Zubař chybí také například v Přibyslavi na Brodsku, lidé tam to vnímají jako jeden z největších problémů. Radnice o problému před časem jednala i s Romanem Šmuclerem, prezidentem České Stomatologické komory. „Řekl nám, že stomatolog je podnikatel a nelze ho nutit, aby jel ošetřovat pacienty tam, kde zubař chybí. Zubařů na počet obyvatel je prý dost, ale já myslím, že něco je špatně,“ povzdechl si po jednání místostarosta Michael Omes.

V Kněžicích na hranici Jihlavska a Třebíčska se pak už se situací smířili. Z ordinace zubaře tam vznikla místnost archivu a kancelář kronikářky. Přímo z Kněžic přitom pochází minimálně tři zubaři, ani jeden z nich se ale vrátit nechce. „Měl jsem tady jednoho z nich, ukázal jsem mu ordinaci a on říkal, ať zapomeneme, že sem někoho dostaneme,“ uvedl starosta Radek Žák před pár lety pro Deník.

Jak následně vysvětlil, mít jedno zubařské křeslo je nákladné. Stomatolog potřebuje ke své práci nejen křeslo, ale i mnoho dalších přístrojů a ty se dají sdílet. „Takže když je někde šest křesel, tak náklady nejsou šestkrát jedno křeslo, ale třeba o desítky až padesát procent nižší,“ popsal starosta. Dalším problémem pak může být, že lidé na vesnicích nejsou zvyklý u zubaře platit velké peníze.