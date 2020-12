Štědré dary. V Pacově vybírají peníze na kostel. Na účtu cinkly i desetitisíce

Za veselejší Pacov. To je moje osobní heslo už několik let a jím se řídím. Jdeme do všeho, co může nějak pomoci a vykouzlit někomu úsměv na rtech, říká pacovský podnikatel Jan Kamír. Naposledy podpořil sbírku na tamní kostel svatého archanděla Michaela, a to čtyřiceti tisíci korun.

Děkanský kostel sv. archanděla Michaela v Pacově | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Jan Kamír je tak v této sbírce aktuálně nejštědřejším dárcem. „Viděli jsme výzvu v našem zpravodaji, tak jsme s mou milovanou manželkou Markétou neváhali a přispěli," svěřuje se. Nebyl to jeho první, a jak sám říká, ani poslední finanční příspěvek. „Když vyhodnotíme, že je to potřebné a bude to sloužit i příštím generacím, tak rádi přispějeme. Podporujeme různé kluby a spolky, pomáhali jsme například opravě synagogy a věnovali jsme třeba elektronické piano do sálu," vyjmenovává pacovský rodák a patriot. „Pan Kamír se svou rodinou jsou opravdu velkými donátory kultury a sportu na Pacovsku. Rozdali už stovky tisíc, za což jim patří obrovský dík," oceňuje starosta města Lukáš Vlček. Sbírku na tamní kostel se rozhodli vyhlásit v reakci na zrušenou pouť. „Smysl poutí nebyl původně o kolotočích a nezdravých cukrovinkách, ale o putování k nějakému poutnímu místu, nejčastěji ke kostelu. Řekli jsme si, proč peníze, které bychom jinak vyházeli za ne úplně hodnotné věci, nedat na dobrou věc," vysvětluje Vlček. Po opravě volá především střecha kostela a také jeho severní a západní část, kde opadává omítka. „Odhaduji, že by byl potřeba tak milion korun. Všechno, co vybereme, půjde opravdu na rekonstrukci," slibuje Vlček a dodává, že aktuálně je na transparentním účtu přes 111 tisíc. Sama církev by podle jeho slov takto rozsáhlou investici finančně neutáhla. „Docela mi vadí, když někdo říká, že církev má peněz dost. Farnosti převážně na malých městech jsou na tom s penězi velmi špatně. Přitom to jsou právě ony, kdo dotváří vzhled obcí, a měli bychom jim pomáhat," podotýká Vlček.