Alespoň na chvíli si lidé mohli zalyžovat na Čeřínku u Jihlavy, který byl do této chvíle jediným místem, kde spustili vlek. „Z blízkého okolí sem jezdili takřka všichni. Objevili se ale i sportovci z Prahy nebo Brna. Zájem byl docela velký, z čehož jsme byli příjemně překvapení,“ nechal se slyšet provozovatel sjezdovky Vladimír Cháb.

Poslední šanci se sjet z kopce budou mít zájemci v pátek a sobotu. „Pak budeme muset na čas přerušit provoz. Zasněžovat ale budeme i mezi svátky, protože hlásí ochlazení. A budeme čekat, až to rozvolní. Nic jiného nám nezbývá,“ svěřil se Cháb.

Ostatní musí start sezóny odložit na neurčito. „Co na to mohu říct. Mrzí mě to. Ale když vidím, jak se někteří lidé chovají, tak se zpřísněním opatření ani nedivím,“ posteskl si Jaroslav Kaiser, předseda lyžařského spolku Kadlečák u Světlé nad Sázavou.

Co se od neděle změní



- otevřené budou jen potraviny, drogerie a lékárny



- zavírají se veškeré služby



- provoz musí přerušit i skiareály



- výdejní okénka v restauracích budou jen do 21.00 hodin



- od 21.00 do 5.00 hodin platí zákaz vycházení

Zavřená bude i většina obchodu. Například jihlavské Knihkupectví Jitka.

„Dalo se to očekávat. V menších obchodech, jako mám já, se dá počet nakupujících snadno uhlídat, ale v těch velkých se lidé i přes různá omezení stejně shlukovali,“ reagovala podobně jako Kaiser majitelka obchodu Jitka Křivánková. Zítra dopoledne chce ještě prodávat, ale v příštím týdnu se bude místo toho věnovat papírování.

Pětka znamená změny také pro školáky. V pondělí 4. ledna se do lavic vrátí jen prvňáci a druháci.

„Rozhodnutí chápu. Cílem přechodu do pátého stupně je snížení zátěže nemocnic. Pro naši rodinu se rozhodnutím prakticky nic nemění,“ prozradila Alexandra Knapová z Pelhřimova, matka třináctiletého Filipa.

Z obnovení domácího vyučování strach nemá. „Syn chodí do sedmé třídy. Forma distanční výuky je na jeho škole výborná. Už v jarní vlně jsme měli několik on-line hodin denně. Učitelé spolupracují a vychází dětem maximálně vstříc,“ ocenila Knapová. „Samozřejmě prezenční výuku tato forma ale nenahradí,“ dodala.