SEZNÁMENÍ NA SÍTI SKONČILO SEXUÁLNÍM ZNEUŽITÍM

Nezletilá dívka ze Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku si v loňském roce postupně začala psát se dvěma staršími chlapci. To, že jí ještě nebylo patnáct, jim řekla sama. Nevadilo jim to, s dívkou si domluvili rande. Obě milostné schůzky měly nakonec dohru až před soudem, a chvilka vzrušení tak oba mladíky mohla dostat až do vězení. Za pohlavní zneužití jim hrozil trest od jednoho do osmi let.

Dva kluci zneužili nezletilou dívku ze Světlé, seznámili se na sociální síti