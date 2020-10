„Za dobu pandemie se objevilo spoustu dobrovolníků, o kterých ve FOKUSu ani nevíme a přijde nám dobré, aby jo mohli nominovat ti, kteří je znají,“ uvedla koordinátorka pelhřimovského dobrovolnického centra Michaela Chábová.

Jak někoho nominovat:



- na www.fokusvysocina.cz/dobrovolnicke-centrum-pelhrimov

- stačí vyplnit své kontaktní údaje a připojit medailonek dobrovolníka

- uzávěrka je 30. listopadu

Cení se každý dobrý skutek. „Spousta lidí šila roušky, pak tady byla třeba rodina, která si pořídila 3D tiskárnu, vyráběla ochranné štíty a rozdávala je potřebným. Myslím, že rozhodně bude z koho vybírat,“ přemítala Chábová.

Doteď přihlášky přicházely spíše z organizací, kam dobrovolníci docházejí pomáhat. „Letos ale kvůli koronaviru příliš nefungovaly a v podstatě nemají koho nominovat,“ vysvětlila Chábová.

Možnost nominovat dobráka z okolí měli i lidé z veřejnosti. Tuto možnost však příliš nevyužívali. „Jestli to za posledních osm let bylo dvakrát, tak je to moc. Byly to opravdu výjimečné případy,“ prozradila další pracovnice FOKUSu Tereza Jaklová. „Problém byl i v tom, že se to příliš nevědělo. Samotnou by mě dřív nenapadlo, že tu možnost mám,“ svěřila se Chábová.

Medailonky svých kandidátů mohou zájemci posílat do konce listopadu. Jedinou podmínkou je, aby bydleli na Pelhřimovsku a v letošním roce nezištně udělali něco pro ostatní. O vítězi, který Křesadlo nakonec získá, rozhodne nezávislá komise.