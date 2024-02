Stejnou hodnotu koeficientu jako v uplynulých letech mají již patnáctým rokem obyvatelé Humpolce na Pelhřimovsku, a to 1,5. Standardně jim výběr daní z nemovitostí přinese do rozpočtu přes deset milionů korun, letos lze očekávat ještě vyšší částky. „Peníze pak používáme na projekty s výjimkou bytového a vodního hospodářství,“ upřesnil humpolecký starosta Petr Machek.

Pelhřimovští si naopak mohou oddechnout. Tamní koeficient pro výpočet daně zůstává na hodnotě 1, změnu městští představitelé momentálně neplánují. Na daních z nemovitostí v loňském roce vybrali přes dvacet milionů korun. V letošním roce pak kvůli změnám sazeb a obecně zvýšení těchto daní plánují inkasovat o deset milionů navíc. „Koeficient jsme nijak neměnili,“ ujistil pelhřimovský starosta Ladislav Med.

Výnos daně z nemovitých věcí směřuje ze sta procent do rozpočtu obcí. První splátka je splatná do konce května, další v srpnu a listopadu. V součtu všech plateb daně, které obce získají, by měly zaznamenat osmdesátiprocentní nárůst výnosu daně. V některých případech pak i větší, a to v závislosti na tom, zda nově zavedly nebo zvýšily koeficienty.

Novela zákona o dani z nemovitosti přinesla přes čtyřicet změn. Řada lidí bude mít nově povinnost platit za pozemky nebo budovy, za které dosud neplatili nebo platili jinou sazbu. Podle odhadů finanční správy se změny dotknou asi stovky tisíc lidí napříč Českem.

„Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, nikoli podle skutečného účelu používání,“ upozornila generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO BYTY V PELHŘIMOVĚ:

Byt o výměře 55 metrů čtverečních v bytovém domě:

· základ daně: 55 x 1,22 = 67,1

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Pelhřimova) = 7

· daň: 67,1 x 7 = 470 korun

· doplnění o místní koeficient (Pelhřimov má hodnotu 1): 470 x 1 = 470 korun

Oproti loňsku si Pelhřimovští v bytě o velikosti 55 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 108 korun.

Byt o výměře 75 metrů čtverečních v bytovém domě:

· základ daně: 75 x 1,22 = 91,5

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Pelhřimova) = 7

· daň: 91,5 x 7 = 641 korun

· doplnění o místní koeficient (Pelhřimov má hodnotu 1): 641 x 1 = 641 korun

Oproti loňsku si Pelhřimovští v bytě o velikosti 75 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 284 korun.

Rodinný dům o výměře 130 metrů čtverečních:

· základ daně: 130 x 1,22 = 159

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Pelhřimova) = 7

· daň: 159 x 7 = 1111 korun

· doplnění o místní koeficient (Pelhřimov má hodnotu 1): 1111 x 1 = 1111 korun

Oproti loňsku si Pelhřimovští v rodinném domě o velikosti 130 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 493 korun.

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO BYTY V HUMPOLCI:

Byt o výměře 55 metrů čtverečních v bytovém domě:

· základ daně: 55 x 1,22 = 67,1

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Humpolce) = 7

· daň: 67,1 x 7 = 470 korun

· doplnění o místní koeficient (Humpolec má hodnotu 1,5): 470 x 1,5 = 705 korun

Oproti loňsku si Humpolečtí v bytě o velikosti 55 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 313 korun.

Byt o výměře 75 metrů čtverečních v bytovém domě:

· základ daně: 75 x 1,22 = 91,5

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Humpolce) = 7

· daň: 91,5 x 7 = 641 korun

· doplnění o místní koeficient (Humpolec má hodnotu 1,5): 641 x 1,5 = 962 korun

Oproti loňsku si Humpolečtí v bytě o velikosti 75 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 427 korun.

Rodinný dům o výměře 130 metrů čtverečních:

· základ daně: 130 x 1,22 = 159

· sazba daně: 3,50 Kč/m2 x 2 (koeficient podle počtu obyvatel Humpolce) = 7

· daň: 159 x 7 = 1111 korun

· doplnění o místní koeficient (Humpolec má hodnotu 1,5): 1111 x 1,5 = 1666 korun

Oproti loňsku si Humpolečtí v rodinném domě o velikosti 130 metrů čtverečních připlatí na dani z nemovitosti 740 korun.

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti podávali do konce ledna pouze ti, kteří v uplynulém roce nabyli nemovitost nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Podle odhadu Finanční správy se povinnost podat toto daňové přiznání týká asi stovky tisíc lidí. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak zaplatí do 31. května.