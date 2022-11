Město ještě kvůli bezpečnosti prořeže část větví. „Cestu jsme už osadili pevně zabudovanými odpadkovými koši. Dříve stály volně. Když pak byla nějaká zábava, vandalové je hodili do rybníka. To se už stávat nebude a zůstane tam pořádek,“ ujistil starosta Milan Kunst.

Stará cesta okolo rybníku Frejlach je jedním z historických zákoutí Horní Cerekve. „Kdysi to bývala jediná spojka mezi centrem a vlakovým nádražím. Kvůli tomu chceme zachovat ráz místa. I proto jsme vybrali koše, které se na starou cestu hodí. Podobný přístup jsme zvolili u laviček a to samé chceme udělal s lampami,“ předeslal Kunst. Lampy na staré cestě nikdy nestály. Starosta však nemá obavy, že by to historické kouzlo narušilo. „Bude to vkusné, žádný moderní styl. Naopak si myslím, že večerní osvětlení u vody by bylo příjemné,“ doplnil.

Pelhřimov na vánoční stromek čeká. Humpolec už ho má, podívejte se

Na městě se ještě poradí s arboristou, jak správně ošetřit stromy. „Listnáče jsou už letité a rozvětvené. Nechceme, aby jim najednou začaly padat větve. Není ani dobře, když do stromů zatéká,“ uzavřel starosta.