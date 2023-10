S uzavírkou ulice Žižkova se musejí nyní smířit řidiči a chodci v Pelhřimově. Ulici, která potřebuje novou kanalizaci a kvalitní vodovod, opravují dělníci po etapách. Práce na první etapě skončí začátkem listopadu, ulici čekají velké změny, přibudou i tolik potřebná parkovací místa.

Oprava Žižkovy ulice v Pelhřimově. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Opravy si žádají ale úplnou uzavírku ulice. „Rekonstrukce inženýrských sítí zahrnuje vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a optiku,“ upřesnila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Jak dodala, rekonstrukce ulice Žižkova je rozdělená na dvě etapy, přičemž letos je na řadě první etapa, konkrétně od ulice Nádražní po ulici Prokopa Holého. „V příštím roce přijde na řadu zbytek, a to od ulice Prokopa Holého po bytové domy na konci ulice Žižkova, a to do konce června roku 2024,“ doplnila.

Podle řidiče Pavla Kučery je Žižkova ulice slepá, takže si její obyvatelé opravy užijí. „Na druhou stranu tady v ulici z kohoutku občas teče špatná voda, tak se to konečně vyřeší, když bude nové potrubí,“ prohlásil.

Celou ulici čeká do budoucna výrazná proměna za víc než pětatřicet milionů korun. V plánu jsou nové prostory pro parkování osobních automobilů a rekonstrukce inženýrských sítí.

Nový vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a nová optická infrastruktura. „V místě dojde ke kompletní úpravě zpevněných ploch, část ulice Žižkova se změní na obytnou zónu. Na vjezdu a výjezdu z obytné zóny bude umístěn přejezdový práh, odpovídající dopravní značení a lampa veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce je navrženo sedmadvacet nových parkovacích míst,“ informoval místostarosta Zdeněk Jaroš.

Jak upřesnil, Žižkova ulice je jednou z těch, co v Pelhřimově volají už dlouho po rekonstrukci. „V takových ulicích dochází častěji k haváriím na staré vodovodní síti, obyvatelé ulice si stěžovali i na kvalitu vody,“ poznamenal místostarosta Jaroš.

Ulice nebude mít jen novou kanalizaci, ale také nové domovní přípojky. Termín pro dokončení prací na první etapě proměny ulice je 31. října.