Prodejní výstavu má na svědomí hned několik šikovných dam. „Pod vedením Hany Markové, která Pachtworkový klub v roce 2009 v Pelhřimově založila, se o ni zasloužily Lucie Kudrnová, Martina Krejčová, Alena Dvořáková, Marie Hodová, Marie Pavlovská, Květa Prchalová, Lída Vaňásková, Mirka Nenadálová, Marie Vichrová, Marie Jonášová a Věra Špetlová,“ vyjmenovala kronikářka Žirovnice Marie Fronková.

Povedené kousky si mohou zájemci prohlédnout a případně i koupit v zámeckém špýcharu až do 30. září. „Je to pěkná záliba upomínající na to, jak naše babičky a maminky vyšívaly, pletly, háčkovaly, šily, předly vlnu. Tvořivost máme zkrátka v genech a díky ní prospíváme sobě i jiným,“ dodala k patchworku Fronková.