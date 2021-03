Žiju sám, takže se uživím, říká hospodský Martin Šimeček z Mnichu

Je to suprový, hodnotí Ilona Velíšková možnost zakoupit si oběd v Mnichu na Pelhřimovsku i v této nelehké době. „Mám tady rodiče a vždycky, když za nimi jedu, tak se stavím v hospodě a vezmu oběd nám všem. Beru to i jako takovou podporu vůči hospodě. Navíc si myslím, že je to skvělá služba hlavně pro místní důchodce,“ pochvaluje si Ilona Velíšková, která v současné době žije v Jindřichově Hradci.

Martin Šimeček vydává v hostinci U Pejchlů v Mnichu obědy přes okýnko. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

Řeč je o hostinci U Pejchlů, který v Mnichu provozuje Martin Šimeček. A stále se drží. Samozřejmě zmíněné obědy teď vydává pouze přes okýnko. „Obědy dělám od pondělí do pátku. Ráno vařím od sedmi nebo od osmi hodin, v jedenáct začínám jídlo vydávat a v jednu končím. Zákazníky mám stálé,“ říká Martin Šimeček s tím, že někdo je místní a někdo si pro jídlo dojede z okolí. Fungovat pouze s výdejním okýnkem zkoušela na Vysočině řada hospod. Na některých místech ale došli k závěru, že se jim to vlastně vůbec nevyplatí. „Je to tím, že já nemám zaměstnance a ani ženu a děti. Žiju sám, takže se tímto způsobem uživím,“ svěřuje se mladý hospodský. Nával před očkovacím centrem v Pelhřimově: důchodci se tam shlukují i přes zákaz Přečíst článek › Obec Mnich leží nedaleko hranice s Jihočeským krajem, takže Martin Šimeček tak kvůli uzavřeným okresům přišel o několik svých zákazníků. „Hodně lidí sem jezdilo z Deštné. Tržby mi ale díky uzavřeným okresům paradoxně stouply. Několika důchodcům sem vozili jídlo z Deštný. A paní, která obědy vozila, řekla, že nebude přejíždět, že to nemá zapotřebí. Takže několik těchto lidí teď chodí pro jídlo ke mně,“ vysvětluje hospodský. Každý den připraví vyučený kuchař zhruba šestnáct porcí. „Když mám normálně otevřeno, tak mám výběr mezi třemi až pěti jídly, to je jasný. Teď jsem to musel stáhnout pouze na jedno meníčko,“ dodává. Setrvačnost ve městě duchů Martin Šimeček se v roli hospodského nebo kuchaře pohybuje od svých dvaadvaceti let. Když teď vaří pro prázdnou hospodu, připadá si prý jako ve městě duchů. Navíc opětovné uzavření restaurací v říjnu mu sebralo potřebnou energii. „Už je to nesmyslně dlouhý. Zabalilo mě to do nějaké ulity a já jsem přepnul na režim setrvačnosti,“ přiznává. Úložiště radioaktivního odpadu: obce třebíčské lokality Horka žalují stát Přečíst článek › Za normálního stavu provozuje ještě nedalekou Bořetínskou hospůdku, která je teď zavřená úplně a stánek na fotbalovém hřišti v Mnichu. „Na tom jsem taky bitý. Hlavně teď nemohl být hasičský ples ani Hubertova jízda, což jsou dvě akce, které mě v zimě drží,“ přemítá Šimeček. Zároveň dodává, že si zažádal o státní podporu. „I když vařím, tak dostávám pět set korun na den. Pořád je to totiž omezení, a to neuvěřitelným způsobem. Z toho tedy platím nájem, plyn a elektřinu,“ sděluje kuchař a hospodský v jednom.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu