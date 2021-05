Bývalý a dlouholetý ředitel pelhřimovského gymnázia Stanislav Makovec v neděli 16. května zemřel. Bylo mu třiasedmdesát let. „S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek, strýc, dědeček, pradědeček a švagr Stanislav Makovec,“ stojí na parte vyvěšeném v podloubí Rynárecké brány v Pelhřimově.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

V čele pelhřimovského gymnázia stál přes třicet let. Tamním ředitelem byl totiž od roku 1980 do roku 2012. Pak funkci převzal Aleš Petrák. „Celý svůj život spojil s gymnáziem. Člověk to byl pečlivý, snažil se být slušný a zanechal nesmazatelnou stopu v Pelhřimově. Myslím si, že ho zná většina Pelhřimáků, a to nejenom těch, co prošlo gymnáziem. Byla to známá osobnost,“ zavzpomínal na svého bývalého kolegu současný ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov.