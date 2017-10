Želivští milovníci jablek vyměnili mošt za slivovici

Pelhřimovsko – Přestože je letos na Želivsku úroda jablek oproti loňsku velká, o moštování tamní obyvatelé zájem nemají. Podle želivského zahrádkáře Zdeňka Průši totiž lidé jablka raději vozí do místní pálenice.

Moštování ovoce.Foto: Jaromír Šimek

„Jablek je letos habaděj. Lidé je ale spíš dávají vypálit na slivovici nebo z nich dělají calvados. Viděl jsem, že soukromník tady v želivské pálenici má teď pořád plno,“ řekl Zdeněk Průša.

Kvůli malému zájmu lidí tak letos, stejně jako minulý rok, zatím v Želivě stroj na moštování nezprovoznili. „Letos přišli pouze tři zájemci. Dávat dohromady stroj a vůbec rozjíždět celou moštárnu se nám ale v tomto případě nevyplatí. U stroje totiž musíme udělat revizi, je zapotřebí ho před použitím očistit, také spotřebujeme nějakou vodu a elektřinu a nakonec musíme místnost po moštování uklízet,“ popsal Průša, co všechno moštování obnáší.

Vypadá to tedy, že letos v Želivě opět nevyrobí ani litr jablečného moštu. „Kdyby přišlo alespoň pět lidí, tak bych dal stroj dohromady a rozjel to. Myslel jsem, že alespoň členové zahrádkářského svazu si budou chtít něco vymoštovat, ale ani ti nemají zájem,“ pokrčil rameny Průša.

Naopak v žirovnické moštárně, kde začali vyrábět mošt zhruba před třemi týdny, se letos dveře netrhnou. Přivážet tam jablka ke zpracování mohou lidé každou sobotu od 8 do 11 hodin.

Podle tamního zahrádkáře Josefa Kříže ale příliš velká úroda jablek není. „Překvapilo nás, že i přesto, že není tak velká úroda, chodí lidí hodně. Řekl bych, že kolem patnácti lidí sem každou sobotu přijde,“ prozradil Kříž. Dodal také, že moštovat budou v Žirovnici podle zájmu lidí.

Velký zájem ze strany milovníků jablek si pochvaluje i Zdenek Větrovský z Moravče u Pelhřimova, který se letos do moštování pustil poprvé. „Letos moštuju prvně. Dříve to dělal Bohumil Siřínek, ale ten je nemocný, tak jsem to po něm převzal já,“ zmínil Zdenek Větrovský.

Prozradil také, že jablka za přírodní šťávu letos zatím přišlo proměnit zhruba padesát zájemců. „Tady u nás je letos rozhodně více jablek než loni. Jezdí sem lidé i z Hořepníku, Lukavce, Pacova, a také Pražáci, co tu mají poblíž chalupy,“ pochvaloval si Větrovský.

Tradičně se do moštování pustili i zahrádkáři v Pelhřimově. „U každého je to jiné. Někdo přinese třicet kilo jablek a někdo přinese tři pytle. Zájem o moštování letos je,“ přemítala Jaroslava Kožichová.

Dodala také, že zatím to vypadá tak, že pelhřimovští zahrádkáři budou moštovat ještě tak dvakrát nebo třikrát. „Zájemci mohou přijít každé pondělí od 14.30 do 18 hodin. Když je zájem, tak moštujeme i déle,“ ukončila Kožichová.