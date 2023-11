Hlavní sídlo měla firma Profil nábytek v lokalitě Hradecká jen kousek od centra Humpolce . Její nákladní auta a kamiony jezdily přes celé město. „Teď, kdy jsme se přestěhovali na okraj Humpolce do areálu nádraží, už jezdit nebudou,“ zdůraznil za společnost David Čermák s tím, že rodinná firma měla při stavbě svého nového výrobního areálu i další cíl. Nezničit ani hektar orné půdy.

Společnost Profil nábytek existuje v Humpolci už víc než třicet let, ale moderní areál slavnostně otevřela letos. Obyvatele Humpolce to potěšilo. „Já si jejich postoje cením. Odstěhovali se na kraj města, kam bych dřív nešel skoro ani ve dne, protože se tam věčně potloukali nějací bezdomovci. To místo nábytkáři dokonale změnili k lepšímu. Navíc ta stavba vypadá moc pěkně,“ pochválil výsledek snažení Josef Čelanský, který kousek od nádraží bydlí.

Inspirativní Stromovka. Park roku z Humpolce zval na prohlídku s komentářem

Řidič Tomáš Smejkal, který Deníku vysvětlil, jak se nejlépe k areálu dostat, pochválil firmu za to, že přestěhovala na okraj města i svoji logistiku. „Doprava ve městě je hustá dost, pivovar v centru úplně stačí,“ konstatoval.

V Česku existuje speciální web, který mapuje brownfieldy v celé republice. Aktuálně tam má město Humpolec velkou nulu. Proměna bývalého brownfieldu v areálu humpoleckého nádraží byl podle Davida Čermáka z firemního marketingu dobrý krok, kterým tato rodinná firma vstupuje do čtvrté dekády existence.

Video: Rodinná firma z Humpolce změnila brownfield na moderní výrobní areál.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Výstavba nových prostor firmy Profil nábytek započala v roce 2019 a dokončení se její majitelé dočkali i kvůli covidovým rokům až letos na podzim, kdy ji také slavnostně představili veřejnosti. Kromě nových kanceláří vedení a prostorů showroomu má budova moderní výrobní halu, která je podle Davida Čermáka vybavená nejmodernější technologií pro výrobu nábytku.

„Naše firma nejčastěji dodává do kanceláří, zdravotnických zařízení nebo tvoříme atypické interiéry na základě spolupráce mezi architekty, technology a v neposlední řadě šikovnými truhláři,“ upřesnil Čermák.

Mohlo by vás zajímat: na novou stezku v Pelhřimově vyrazili první cyklisté

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni