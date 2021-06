„Je to takový náš brownfield. Objekt jsme koupili od zemědělského družstva. Dříve to byla stodola, kde jsem jako kluk v rámci brigády uklízel slámu,“ zavzpomínal starosta Želiva Miroslav Buňata.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkStarou nevyužívanou stodolu tak začali koncem dubna přestavovat. Objekt, který využívají mimo jiné na uskladnění obecní techniky, si obec aktuálně pronajímá. „Nájem je platný do konce letošního roku a pak už bysme neměli kam jít. Navíc potřebujeme i nějakou dílnu a bude tam i místnost pro zaměstnance a sociální zařízení, aby to splňovalo parametry dnešní doby,“ informoval želivský starosta.

Hotovo by mělo být v letos v srpnu. „Žádali jsme o dotaci, ale ještě neznáme výsledek,“ poznamenal Buňata.