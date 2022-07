Ze školy se stal brownfield. Pelhřimov chce místo obnovit

/FOTO/ Vychodily ji stovky žáků. Dokonce i poté, co shořela na popel. Lidé ji postavili od základu novou a kamennou. Jenže už desítky let z ní nevyšel jediný školák. Naposledy sloužila jako sklad civilní obrany. Škola v Lipici na Pelhřimovsku chátrá a místním to trhá srdce. Přesto by mohla začít Lipickým opět sloužit. Město Pelhřimov plánuje zanedbané místo obnovit. Předpokládaná cena opravy je přes deset milionů korun.

Ze školy se stal brownfield. Pelhřimov chce místo obnovit. | Foto: Se souhlasem Miroslava Galka

Základní školu v Lipici navštěvoval předseda osadního výboru Jiří Beneš ještě před jejím zrušením. Chová k ní hezké vzpomínky. Se školou má totiž spojené své dětství. „Chceme ji zachovat do dalších let. Spolu s kapličkou je to pro nás jediná dominanta obce. Navíc má škola bohatou historii. V okolí je jedna z nejstarších, pochází ze začátku devatenáctého století. A zdejším lidem na ní pořád záleží,“ vyprávěl čtyřiašedesátiletý muž o škole, která naposledy přivítala žáky v roce 1979. Své slavné dny už má bývalé centrum vzdělání za sebou. Na začátku tisíciletí z něj dokonce byl sklad pro civilní obranu. I to je minulostí. Z místa se stal brownfield, který nikdo nevyužívá. To by se mělo pro zdejší obyvatele změnit. I když budova nebude nutně sloužit původnímu účelu. Lipice je součástí města Pelhřimov. A zastupitelé tohoto okresního města by rádi prostory obnovili. Světové experimenty: Jaderný fyzik Jiří Strachota z Vysočiny vzpomíná na kariéru Oprava však bude finančně náročná. „Ta částka přesahuje minimálně deset milionů korun. Je to hodně i na poměry města. Chceme proto získat nějaké dotace. Hledáme teď někoho, kdo by nám je dokázal naformulovat a dodat,“ informoval místostarosta Pelhřimova Josef Koch. Možnost získat dotaci bude mít město letos ještě dvakrát. „Jednou se příležitost naskytne na podzim. Druhá etapa pak bude někdy v prosinci. Chceme příspěvek na opravu brownfieldové objekty získat. Šanci na dotaci určitě máme. A byli bychom rádi, kdyby výsledky snahy a práce byly zřetelné už v příštím roce,“ přislíbil Koch. V minulosti už snahy školní budovu přetvořit byly. „Před dvaceti lety se částečně opravila zvenku. Měly z ní být byty. Prostory na to jsou, jenže z toho nakonec stejně sešlo. Voda je tam teď zašpuntovaná a nic se s tím neděje. Je to škoda,“ povzdechl si Jiří Beneš, který doufá ve změnu. O škole:



Škola vznikla v roce 1807



Tehdy byla dřevěná



O několik let později shořela



Lidé však školu po roce 1850 přestavěli na kamennou



V jednu chvíli v ní studovalo přes sto osmdesát žáků



Když škola dosluhovala v roce 1979 bylo v ní kolem osmnácti dětí

