Z Třebíče do Jihlavy a zpět jezdí devětačtyřicetiletá Iveta Ondráčková z Třebíče každý den. „V Jihlavě mám zaměstnání. Jízdenka mě stojí padesát až pětapadesát korun. Podle dopravce,“ vysvětlila Ondráčková. Od příštího roku se jí cesta do práce prodraží. Vedení Kraje Vysočina totiž chystá změny v ceníku jízdného v regionální dopravě.

ČERPÁNO Z ROZPOČTU NA ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST



* Rok 2016: cca 726 milionů korun

* Rok 2017: cca 764 milionů korun

* Rok 2018: cca 806 milionů korun

* Rok 2019: cca 847 milionů korun

* Rok 2020: cca 1,2 miliardy korun

* Rok 2021: téměř 1,3 miliardy korun

* Polovina roku 2022: 1,1 miliardy korun

Cestující si připlatí v průměru až o patnáct procent. „Konkrétní ceny na konkrétních trasách ještě nejsou známé. Nyní vše analyzujeme. Jasno by mělo být na přelomu listopadu a prosince,“ uvedla mluvčí vysočinského krajského úřadu Jitka Svatošová.

Zdražování se má pohybovat v řádech korun. Pro řadu lidí bude i tak citelné. Pokud by se například cena cesty z Jihlavy do Třebíče zvýšila o deset procent, zaplatila by za jízdu do práce a zpět Ondráčková ročně přibližně o dva a půl tisíce korun více. „V dnešní době to samozřejmě zásah do peněženky je. Rostou ceny jídla, energií, veškerých životních nákladů. Na druhou stranu se to dalo čekat a auto je stále nepoměrně finančně náročnější,“ pokrčila rameny Ondráčková.

Tím nevědomky nastínila důvody, které mohly kraj k tomuto kroku vést: zdražování cen pohonných hmot, elektrické energie, mezd, rostoucí inflace a rostoucí provozní náklady dopravců. „Je to velice nemilé. I v tom ohledu, že to s námi nikdo nekonzultoval. Jde o další zásah do peněženek všech cestujících. Hlavně, že ve Sberbank leží miliardy ladem. Smutná podívaná,“ uvedl opoziční politik Martin Kukla.

Díky zdražení dopravci příští rok na jízdném vyberou o přibližně dvaačtyřicet milionů korun více. Nicméně výdaje na regionální dopravu vzrostou o dvě stě milionů korun. Značnou část nákladů tak i přes zvýšení cen jízdenek ponese na bedrech kraj. „Změny v jízdném nikdy nejsou populární, avšak s ohledem na výše uvedené zvyšující se ceny vstupů je úprava cen logickým a nezbytným krokem,“ doplnila Svatošová.

Rozpočet na dopravní obslužnost v kraji stoupá každý rok a od roku 2016 se téměř zdvojnásobil. Co do finanční náročnosti regionální dopravy bude letošek na Vysočině naprosto rekordní. Již v polovině roku na ni šla totiž stejná suma jako za celý rok 2021. Zdražování tak pro mnohé není překvapivým krokem. „Nedivím se tomu, když jde cena nahoru u všeho. Osobně využívám veřejnou dopravu jen v létě, jelikož studuji v Brně. A tam stojí jízdenky mnohem víc než tady. Pořád to půjde zvládnout,“ zamyslel se Roman Kopuletý z Třebíče.

Veřejnou linkovou dopravu v Kraji Vysočina nyní zajišťuje sedm autobusových dopravců a čtyři železniční společnosti.