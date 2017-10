Zdravý životní styl byl týden mezinárodním tématem

Pelhřimov – Pelhřimovská organizace Hodina H se letos zapojila do mezinárodního projektu Happy Healthy Path čili Šťastná zdravá cesta. Skupinka šesti mladých lidí z Kraje Vysočina ve věku od 13 do 18 let se díky tomu spolu se svými vrstevníky ze Španělska, Lotyšska, Itálie a Slovenska věnovala zdravému životnímu stylu.

Jóga v parku. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Všichni mladí lidé z různých evropských států společně během jednoho týdne zdravý životní styl prozkoumali, ochutnali a zároveň vypracovali různé nástroje pro jeho propagaci,“ popsala náplň projektu Eva Havlíčková z Hodiny H. Ke všem oblastem, které zdravotní životní styl zahrnuje, účastníci vytvořili vlastí tematické workshopy. Nechybělo ani cvičení jógy nebo zdravého dýchání. Účastníci projektu si navíc také zaveslovali v přístavu Santa Pola a projeli se na kole po městě Elche. „Všichni získali nové znalosti z oblasti zdravého životního stylu, nových kultur a cizích jazyků a také si zlepšili různé dovednosti, které si postupně osvojovali,“ dodala Havlíčková. Upozornila i na další výhodu, kterou projekt Šťastná zdravá cesta má. Tou je procvičování anglického jazyka, který je v současném světě téměř nezbytný. Zmíněný mezinárodní projekt se uskutečnil v rámci vzdělávacího projektu Erasmus+ a uspořádala ho organizace ACD La Hoya ze Španělska. ČTĚTE TAKÉ: Brodská galerie zve na Živý svět Anny Vojtěchové

Autor: Monika Pelíšková