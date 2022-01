Takové problémy řeší například nemocnice v Třebíči. „Chybí nám pět všeobecných sester a jedna praktická. Na našem anesteziologickoresuscitačním oddělení je aktuálně dvaadvacet sester. Všeobecné a praktické sestry, záchranář a jedna sestra staniční,“ informovala mluvčí nemocnice Jitka Mácová. Jak upřesnila, počty zdravotníků se průběžně mění. Zaměstnanci přicházejí a odcházejí. „Co se týče obsazenosti, tak k nám na oddělení nastoupili za poslední půlrok tři zaměstnanci, jedna sestra odešla,“ doplnila.

Získat nové zdravotníky se třebíčská nemocnice snaží i za pomoci náborového příspěvku. „Všeobecná zdravotní sestra na ARO nebo jednotce intenzivní péče má možnost získat až sto padesát tisíc korun a také různé další benefity a odměny,“ upozornila Mácová.

Tragická nehoda u České Bělé: srážka auta s náklaďákem si vyžádala lidský život

Stejná situace je v jihlavské nemocnici, kde podle mluvčí Moniky Zachrlové chybí na jednotkách intenzivní péče celkem sedm sester. „Všeobecným a praktickým sestrám nabízíme náborový příspěvek až osmdesát tisíc, dále možnost ubytování nebo se dál vzdělávat,“ vypočetla mluvčí.

Náročná práce, neúcta k profesi a neustálá nutnost se vzdělávat. To jsou důvody, proč se například Dana Jirásková z Havlíčkova Brodu rozhodla práci sestry opustit. „Šla jsem pracovat až do Prahy. Myslela jsem si, že si polepším. Jenže všude je to stejné. V práci věčně přesčas, protože na oddělení stále někdo chybí. Pořád do vás hučí, že se musíte vzdělávat. Chování pacientů je čím dál horší. Sprostých nadávek jsem slyšela dost. Za čtyři roky jsem se cítila naprosto vyhořelá,“ povzdechla si.

Pokud jde o novoměstskou nemocnici, tak na interní a chirurgické JIP mají stabilní personál. „Problém je na ARO, kde se nám místa zdravotních sester daří obsadit o něco hůře. Aktuálně tam chybí tři zdravotní sestry. Zdravotnického personálu je obecně nedostatek,“ sdělila mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. Na ARO má nemocnice jednadvacet sester, chybějí tři.

Kolik sester chybí a co jim nabízejí



Třebíč: 6, náborový příspěvek sto padesát tisíc



Jihlava: 7, náborový příspěvek osmdesát tisíc



Nové Město na Moravě: 3, zaměstnanecké bonusy



Havlíčkův Brod: 3, zaměstnanecké bonusy



Pelhřimov: 1, náborový příspěvek devadesát tisíc



Zdroj: Nemocnice

Volná místa pro zdravotní sestry nabízí na svém webu i nemocnice v Havlíčkově Brodě. Potřebují zde všeobecnou sestru na urgentní příjem, všeobecnou sestru se specializací na ARO nebo JIP a všeobecnou sestru pro nemocnici.

Jiná situace je zřejmě v Nemocnici Pelhřimov, která pro zdravotní sestry na ARO nabízí jedno volné místo. „O práci u nás je zájem, i když požadavky na zdravotní sestry jsou v intenzivní medicíně opravdu náročné,“ prohlásila mluvčí Alexandra Knapová.

Nedostatek zdravotních sester řeší nemocnice naa Vysočině už několik let. Jednou z možností, jak získat nové posily, jsou veletrhy pracovních příležitostí. Havlíčkobrodská nemocnice se v minulosti zúčastnila například veletrhu Jobstart. „Naše prezentace probíhala formou nově natočeného videa, které ukazuje na moderní prostředí, vybavenost naší nemocnice, pozitivní práci, příjemnou atmosféru a kolektiv,“ upřesnila tehdy mluvčí Černo.

Podle České asociace sester dnes v Česku podle vzdělanosti pracují dva druhy sester. Všeobecná sestra je ta, která má kompletní vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odbornou školu, praktická sestra, dříve zdravotnický asistent, má střední školu, a aby se stala všeobecnou, stačí jí rok vyššího studia.

Podle údajů portálu Platy.cz je aktuálně průměrný plat sester včetně bonusů a odměn v Česku víc než dvaatřicet tisíc korun. Z krajů mimo Prahu jsou na tom nejlépe sestry v Jihomoravském kraji, kde průměr zvyšuje Brno, dále pak v krajích Libereckém a Královehradeckém; nejnižší jsou platy v Karlovarském kraji.