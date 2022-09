Že energetická krize nebude na podzim tak dramatická, v to doufá ředitel Základní školy Wolkerova v Havlíčkově Brodě Miloš Fikar. Přesto zdůraznil, že zásady energetické úspory samozřejmě škola dodržovat bude. „Budeme se chovat rozumně. Snížíme například počet rychlovarných konvic. Od počítačů budou zaměstnanci školy odcházet jen tehdy, až je vypnou. Snížíme teplotu na toaletách a chodbách,“ upřesnil ředitel. Jak dodal, co se týče vytápění ve třídách, tam škola šetřila energiemi i v době, kdy nebyla na obzoru krize. „Ve třídách se nepřetápělo, kohouty topení byly zavřené. Pokud se ve třídách větralo, tak jen krátce ale intenzivně,“ dodal ředitel Fikar s tím, že na podzim by ale pedagogové měli mít jasné pokyny shora, co je v novém školním roce priorita, jestli energie, nebo nová vlna covidu. „Kvůli covidu se má intenzivně větrat, ale to se vylučuje s úsporou energií,“ vysvětlil Fikar.

Představa, že by její děti seděly ve třídě ve dvou svetrech, nijak neděsí dvojnásobnou matku Věru Mottlovou z Havlíčkova Brodu. „Zbytečně se strašíme. Ve třídě se stejně nemůže moc topit, protože by děcka za chvíli usnula,“ poznamenala s úsměvem.

Bazény řeší, jak čelit zdražování. Třebíč se spoléhá na biomasu

Lenka Macková z Havlíčkova Brodu se naopak bojí, aby děti nezůstaly nakonec doma kvůli energiím jako za covidu. „Za ty dva roky se doma děti nenaučily skoro nic. Budeme z nich mít generaci hlupáků, ale třeba se naučí plést svetry,“ poznamenala ironicky.

Jak ve školách šetřit energií

- zhasínat, vypínat počítače, zbytečně nesvítit

- větrat krátce a intenzivně

- snížit teplotu ve třídě o jeden stupeň, nepřetápět na chodbách a toaletách

- snížit počet rychlovarných konvic v kancelářích

- výměna svítidel za úsporná

- změnit zdroje vytápění budov

- v nejhorším případě distanční výuka

Zdroj: školy na Vysočině

Zřizovatelem škol v Brodě je město, a to se o svoje školy postará. Aspoň to zdůraznil místostarosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal. „Rozhodně se nestane, že by školy byly bez dodávky tepla. Třeba i nad rámec rozpočtu se město bude snažit energie pro školy financovat podle potřeby,“ ubezpečil Stejskal.

Stejně jako Miloš Fikar v Havlíčkově Brodě, tak se i ředitel Milan Janda ze Základní školy Smetanova v Chotěboři bude řídit zdravým rozumem. „Část školy máme zateplenou. Tam je takové horko, že můžeme radiátory vypnout úplně. Další kroky uděláme po dohodě se zřizovatelem, městem Chotěboř,“ řekl Janda.

O stupeň méně či zavřít topení

Energetické úspory řeší i střední školy, třeba gymnázium v Třebíči. „Zatím jsme o nějakých vážných krocích nemluvili, ale můžeme nastavit pravidla. Třeba snížení teploty ve škole o jeden stupeň. Ve třídách je teplo, studentky chodí v zimě po chodbách v tričku. To zas není nutné,“ konstatovala ředitelka Alice Burešová. Další možnost je výměna světel v budově za úsporná. „To je ale záležitost na delší dobu. Navíc nemáme jasno, jak to Kraj Vysočina vyřeší do budoucna s platbami za energie,“ dodala ředitelka.

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí šetří energiemi, kde se dá. „Další možnosti už nevidím. Jen zavřít topení, aby se na chodbách ve škole netopilo vůbec. Ale nevím, co to přinese,“ poznamenala ředitelka školy Marie Lena Palovová. Jak dodala, je škola v této situaci bezmocná. „Mluví se zas o distanční výuce, zaměstnance poslat na home office, ale to nic neřeší. Tady pomůže snad jen zastropování cen energií,“ povzdechla si ředitelka.

V brodském kulturáku je zvykem dávat pivo, Zagorová si ho vzala s úsměvem

Kraj Vysočina ale podle hejtmana Vítězslava Schreka nemá starost jen o energetický provoz škol, ale také o provoz nemocnic a mnoha dalších krajských organizací. „Zpracovali jsme manuál energetických úspor, kterým se organizace kraje mají řídit. Ale jsou situace, které kraj ovlivnit nemůže,“ konstatoval hejtman. To jsou podle jeho slov extrémně rostoucí ceny energií. „Jestli v současné době cena elektřiny činí třicet tisíc korun za jednu megawatt hodinu, je to pro nás neúnosné. Tady už je potřeba, aby se zapojil i stát,“ poznamenal hejtman. Asociace krajů už vydala prohlášení směrem k vládě a žádá ji, aby se cenami energií zabývala. „Nějaké řešení je nutné přijmout. Třeba i napříč evropskými státy. Například zastropování cen. V prvních čtrnácti dnech se máme s vládou sejít a najít způsob, jak energetickou krizi řešit,“ dodal hejtman.