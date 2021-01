Zbourají pavilon základní školy v Nové Cerekvi, demolice vyjde na devět milionů

Dlouho nevyužívaný a chátrající pavilon základní školy v Nové Cerekvi půjde k zemi, a to za nemalé peníze. Objekt z osmdesátých let je prázdný zhruba přes osm let.

Demolice šestitřídního pavilonu Základní a Mateřské školy v Nové Cerekvi se vyšplhala až na devět milionů korun. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

„Už předtím pavilon chátral, ale družina nebo něco takového tam ještě fungovalo,“ přemítal starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík. Vzhledem ke složitosti bourání a nebezpečným materiálům se rozpočtovaná cena demolice šestitřídního pavilonu školy vyšplhala až na devět milionů korun. „Na tuto akci máme přislíbenou dotaci, a to z ministerstva pro místní rozvoj ve výši přes šest milionů korun. Pevně však doufáme, že se nám demolici podaří vysoutěžit výrazně levněji, než je původní rozpočet,“ řekl Zdeněk Rajdlík. Obecní kronikáři jsou na Vysočině ohrožený druh. Mladí o psaní nestojí Přečíst článek › K samotné demolici by mohlo dojít v letních měsících. Podívejte se s námi na známá místa v Nové Cerekvi Galerie 17 fotografií v galerii ›





„Teď plánujeme vypsat výběrové řízení, takže někdy do konce října bychom to chtěli mít odstraněné,“ doplnil novocerekvický starosta.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu