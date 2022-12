Schovejte slepice. Už i na Vysočině je ptačí chřipka. Zlikvidovala malochov v Rovečném. Státní veterinární správa (SVS) zakázala na celém území České republiky od středy venkovní chov drůbeže. Za porušení zákazu hrozí vysoké pokuty. Zákaz dopadá hlavně na malochovatele. Ti nešetří kritikou a tvrdí, že je to pokus o likvidaci soběstačnosti venkova. Bez plošných opatření to nejde, vzkazují veterináři.

Důvodem zákazu je podle veterinární správy rostoucí počet ohnisek vysoce nakažlivé ptačí chřipky. „V obci Rovečné v okrese Žďár nad Sázavou bylo potvrzeno sedmé ohnisko ptačí chřipky v Česku,“ oznámil v pátek mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Protože chovatel zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže s příznaky onemocnění, nahlásil to veterinární správě. V chovu se původně podle Vorlíčka nacházelo patnáct slepic a sedm kachen. Uhynulo třináct slepic a dvě kachny.

Mladí nezvládají stres: do gymnázia v Chotěboři se pravidělně vrací psycholog

Veterinární inspektoři odebrali v chovu vzorky a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Ten potvrdil ptačí chřipku. „Zbývající drůbež v chovu bude v souladu s legislativou utracena. Okolo ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření,“ doplnil Vorlíček.

Starostou obce Rovečné je Miroslav Prudký. Potvrdil, že šlo o soukromý malochov. Ve velkém v obci drůbež nikdo nechová. „Nebudeme dělat žádné zvláštní opatření a šířit paniku. V pondělí se sejdeme se zástupci krajské hygieny a dohodneme se, jaká opatření vyhlásíme,“ řekl starosta Deníku.

Nedaleko od Rovečného je obec Vír. Tamního starostu Ladislava Stalmacha informace o ptačí chřipce překvapila. „Musím si prostudovat, jaká opatření máme vyhlásit a jak se chránit. Pak informujeme obyvatele,“ dodal starosta.

Nesmysl

Ne každému se zákazy veterinární správy zamlouvají. Jindřich Holub z Pohledi na Havlíčkobrodsku je zemědělec, chovatel slepic a také starosta na malé vsi. „Slepice mám schované. Nevím, jak ten zákaz slušně komentovat, abych nedostal pokutu. Je to nesmysl a v poslední době ne jediný,“ konstatoval Holub.

Podle jeho názoru tady o ochranu zdraví vůbec nejde. „Cílem je úplně zlikvidovat potravinovou soběstačnost na vesnici. Nahnat lidi nakupovat do supermarketů nekvalitní jídlo z dovozu. K tomu neustále podporovat ve společnosti zášť, nenávist a udavačství,“ zdůraznil starosta. Jak dodal, on z pozice starosty rozhodně nebude chodit po vsi a kontrolovat slepičí chovy. „U nás žijí hlavně důchodci. Někteří mají maximálně tři až čtyři slepice pro pár vajec. Jiní už chovy zrušili, protože na to fyzicky nestačí. Mladší slepice nechovají. Mají radši na dvorku anglický trávník a bazén,“ dodal Holub na vysvětlenou.

Brodská ortopedie dostane další lůžka intenzivní péče, podělí se s očním

Lenka Buštová chová slepice v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Riziko ptačí chřipky nepodceňuje. „Od volně žijících ptáků mohou slepice chytit kde jakou nákazu. Proto slepice venku nemáme, dodržujeme při krmení hygienu,“ konstatovala chovatelka. Jak dodala, horší je zákaz venkovního chovu třeba pro kačeny a husy, které musejí pravidelně ven k vodě.

Podle Státní veterinární správy nejsou zákazy bezdůvodné. „Ptačí chřipka je v posledních letech jednou z nákaz, které nejvíce zaměstnávají veterinární dozor. Je přenášena zejména volně žijícími ptáky a v chovech drůbeže může způsobovat velmi vysoké ztráty. Vysoce nakažlivá varianta může být přenosná na člověka,“ upozornil mluvčí SVS Vorlíček.

Ptačí chřipka

Toto virové onemocnění postiženým ptákům způsobuje dýchací potíže a ztrátu chuti, hynou obvykle do dvou dnů. K přenosu dochází prostřednictvím trusu nemocných ptáků. Příznaky se projeví do týdne od nákazy. Za nedodržení mimořádných veterinárních opatření hrozí podnikatelům a právnickým osobám až dvoumilionová pokuta. U fyzických osob může sankce dosáhnout sto tisíc korun.



Zdroj: Státní veterinární správa