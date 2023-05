Škodu za šedesát tisíc korun způsobil zatím neznámý vandal, který zničil zaparkované auto v Pelhřimově. Po pachateli pátrají policisté.

Policie ČR. | Foto: Deník/Lada Součková

„Ke spáchání činu došlo v době od čtvrtečního odpoledne 4. května do pátečního rána na ulici Do Polí. Pachatel poškodil zaparkované vozidlo Škoda Octavia rýhami do laku. U automobilu poškrábal blatníky a dveře,“ popsala událost policejní mluvčí Jana Kroutilová. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

Podobné případy nejsou výjimkou a policisté je řeší nejen na Vysočině, ale i napříč celou republikou. Někdy se vandal nespokojí s jedním zničeným autem a cílem jich může být hned několik.