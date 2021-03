V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku doporučení odmítají.

Všechna dětská hřiště v Přibyslavi zůstávají otevřená. „Když jsou zavřené školy a školky, neumím si představit, že by děti seděly doma, čerstvý vzduch jim prospěje,“ sdělil starosta Martin Kamarád. Jak dodal, spíš než zákazy by měl fungovat zdravý rozum.

Ve Ždírci nad Doubravou si dlouho neužili moderní sportoviště dětské hřiště a nafukovací sportovní halu za 23 milionů. „Jen jsme ji nafoukli, aby si ji místní užili, musíme ji zavřít. Nedá se ale nic dělat,“ povzdechl si starosta Bohumír Nikl. V Chotěboři zavřeli jen hřiště na Chmelnici, ostatní po městě omezovat nebudou.

Doporučení zavřít dětská hřiště se dotýká hlavně rodičů a prarodičů, kteří se doma starají o děti co nemohou jít do školy ani do školky. „Zoufalci dělají zoufalé činy. Nevím jestli se smát nebo brečet,“ posteskla si maminka Věra Jakešová z Havlíčkova Brodu.

Přidal se i jeden tatínek, Karel Domkář se slovy: „Četl jsem to na netu. Pořád další omezení. Ještě budeme překvapení. Dobře nám tak,“ dodal. Důchodkyně Alena Zápotočná z Havlíčkova Brodu radí naopak se s daným stavem věci na čas smířit. „Snad to pomůže, nebrala bych to tak tragicky. Do lesa ještě jít můžeme, tedy zatím,“ poznamenala babička.

Uzavřená hřiště na Vysočině.Zdroj: Deník

V Telči na Jihlavsku hřiště zavřeli. „Dětská hřiště jsme ohradili páskou“ uvedl za město Vladimír Švec.

K uzavření některých hřišť a sportovišť z bezpečnostních důvodů přistoupili také třeba v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. „Museli jsme uzavřít venkovní hřiště u základních škol a náš skatepark,“ upřesnil místostarosta Jan Kotačka Jak dodal, vláda doporučuje zavřít i ostatní dětská hřiště. Podle Kotačky to není nutné.

Nutné to není ani podle starosty Lukáše Vlčka z Pacova. „Děti mají být venku. To je můj osobní názor. Nezavíráme hřiště, ale dezinfikujeme,“ zdůraznil.

Nové Město na Moravě hřiště nezavírá, ale jsou tam aspoň cedule. „Většina dětských hřišť není oplocená, takže ani nelze uzavřít. Ale dali jsme tam varování před nebezpečím nákazy," uvedl starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Svratka je nejmenší město žďárského okresu "My jsme hřiště ještě ani neotevřeli. To přijde až s jarem. Teď je tady místy ještě sníh," smál se starosta Svratky František Mládek a dodal: „Určitě by nám nedělalo problém ho na tři čtyři týdny nebo i na dva měsíce zavřít. Doba je zlá, a pokud si to každý z nás neuvědomí a něco pro to neudělá, bude to ještě horší,"

V Havlíčkově Brodě mají dětská hřiště a sportoviště na starost Technické služby. Podle vedoucího Kamila Tesárka jsou dětská hřiště přes zimu zavřená každý rok i bez viru. „Na hřišti je provozní řád. Další cedule dávat nebudeme, ani hřiště páskovat. Nemělo by to smysl,“ vysvětlil Tesárek. Zavřený je sportovní areál Plovárenská a fotbalové hřiště Na Losích. Přístupné je hřiště u Billy, v parku Budoucnost, na Jihlavské a na sídlišti u úřadu práce.

Kde je zavřeno dětské hřiště a kde ne:



Havlíčkobrodsko

V Havlíčkově Brodě nezavřeli

Chotěboř nezavřeli

Ve Světlé nad Sázavou nezavřeli.

Ledeč nad Sázavou nezavřeli

Golčův Jeníkov zavřel

Habry nezavřeli.

Přibyslav nezavřeli.

Ve Ždírci nad Doubravou zavřeli

V Lipnici nad Sázavou nezavřeli



Žďársko

Nové Město na Moravě nezavřeli.

Velké Meziříčí ano

Velká Bíteš ano

Bystřice nad Pernštejnem ano

Svratka zavřeli.

Žďár nad Sázavou nezavřel



Jihlavsko

V Jihlavě nezavřeli.

Telč zavřeli

Brtnice nezavřeli

Polná nezavřeli

Třešť nezavřeli



Třebíčsko

Náměšť nad Oslavou nezavřeli

Moravské Budějovice nezavřeli

Jaroměříce nad Rokytnou zavřeli

Třebíč nezavřeli

Jemnice nezavřeli



Pelhřimovsko

Pelhřimov nezavřeli

Humpolec nezavřeli

Pacov nezavřeli

Kamenice nad Lipou nesděleno

Žirovnice zavřeli

Počátky zavřeli

Horní Cerekev nezavřeli