Pravidelná kontrola ukázala postupné zhoršování kvality vody. „Je vydán dočasný zákaz koupání ve vodní nádrži Trnávka u Městské pláže Červená Řečice. Důvodem je masivní výskyt sinic a nadlimitní hodnoty chlorofylu-a. Zákaz koupání platí i nadále ve nádrži Sedlice a v rybníku Ředkovec. Ani tady voda nesplňuje hygienické požadavky a stále hrozí akutní poškození zdraví,“ vysvětlil Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné.

Vzhledem k vyšším teplotám a proměnlivému počasí se může kvalita vody do doby dalšího odběru změnit. Hygienici doporučují rekreantům před vstupem do vody ji vždy nejprve zkontrolovat pohledem a po koupání se vždy osprchovat. K výraznému zhoršení jakosti vody došlo ve vodní nádržky Trnávka i u druhého odběrového místa, kterým je Petračka. Je nově zařazena do červeného stupně, protože voda představuje pro uživatele zdravotní riziko.