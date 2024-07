Zákaz platí do doby, než se hygienická situace zlepší. „Při vydávání zákazu koupání vždy vycházíme z vyhodnocení zdravotních rizik, která při koupání ve vodě s masivním výskytem sinic hrozí. Obsahují látky škodlivé lidskému zdraví, jako jsou alergeny a toxiny,“ vysvětlila Iveta Tůmová, odborný pracovník Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. „Tam, kde je zákaz koupání vydán, by lidé neměli hazardovat se svým zdravím a do vody zde vůbec nevstupovat,“ varovala.

Při koupání ve vodě s masivním výskytem sinic se mohou u člověka objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma a další alergické projevy. Sinice také mohou produkovat jedovaté látky. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, jsou odlišné projevy. Od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě, případně s opakovaným koupáním.

Hygienici na Vysočině na začátku července kontrolovali i dvě další lokality. „Voda v Trnávce u Městské pláže Červená Řečice i Pilské nádrži oproti minulému týdnu vykázala zlepšení a došlo k poklesu množství sinic. Obě koupací plochy jsou nyní zařazeny do zeleného stupně hodnocení,“ doplnil Milan Brychta, ředitel odboru hygieny obecné.

Zelený stupeň znamená vodu nezávadnou s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Voda má zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti. Po koupání je doporučováno osprchovat se. Další kontrolu hygienici na Vysočině provedou osmého července.