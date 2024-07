Ne všichni návštěvníci Stráže však se zákazem koupání psů souhlasí. „Jsem pejskař a vnímám to tak, že když si pejsek ve vodě smočí nohy nebo se napije, tak je to podle mě normální,“ uvedla majitelka malého pejska Flíčka Miloslava Vlčková. Chodí ke Stráži odjakživa a setkala se i s negativními reakcemi. „Když se šel jednou náš malý pes k vodě napít, tak se na mě lidi z karavanu, co tam stál, hned obořili. On ani neplave, jen měl žízeň,“ vysvětlila.

K rybníku Stráž míří v letních měsících mnoho místních. Překvapeni můžou být ti, kteří k vodě vyrazí se svými psími mazlíčky. Psi mají do vody vstup zakázán . U Stráže stojí dvě značky, které upozorňují na zákaz koupání zvířat, ne však jmenovitě psů. „Asi to budeme muset víc vyznačit v okolí rybníka, aby v tom bylo jasno,“ řekl pelhřimovský místostarosta Zdeněk Jaroš.

Více cedulí, které by informovaly o zákazu koupání psů, by areálu podle pracovníka Baru Stráž Michala Nováka neuškodilo. „Asi by to chtělo dát cedule tam, kde chodí nejvíc lidí do vody, třeba na každou stranu k jednomu i druhému molu, aby si toho lidé všimli,“ uvedl Novák.

Někteří majitelé psů zákaz koupání porušují a své mazlíčky do vody pouštějí. „Když tam chodím, tak vidím, že někteří lidé psi do vody pouští. Je to ale o lidech, cedule tomu ne vždy pomůže,“ vysvětlil Jaroš.

Podle Nováka návštěvníci nařízení během letní sezóny poměrně respektují. „Když v sezóně zákaz někdo nerespektuje, tak psa většinou nechá koupat mimo hlavní pláž,“ vysvětlil Novák. „Rozhodně bych neřekl, že to tady vypadá jako psí pláž,“ dodal.

Návštěvník rybníku Jan Hlubík, který přijel se svou rodinou ke Stráži na výlet, by v koupání psů neviděl problém, kdyby byly oddělené pláže. „Já bych rozdělil místa, kde se mohou koupat psi a kde děti. Na jedné straně psi, na druhé děti. Bál bych se, aby tady mohli lítat psi dohromady s dětmi, mám špatné zkušenosti z vesnice, kam jezdíme na chalupu,“ vysvětlil Hlubík. „Z hlediska hygieny by mi nevadilo, že psi do vody lezou,“ dodal.

Nad tímto řešením přemýšlí i zastupitelé. „Bavili jsme se o tom, jestli nevyčlenit na druhé straně rybníka nějaké místo, kde by se ti psi mohli koupat. Myslím si, že pes vodu neznečistí víc než člověk. Na druhé straně rybníka se lidé nekoupou, je to tam klidnější, takže by to místo mohlo být vhodné,“ upřesnil místostarosta.

Místo, které by bylo vyhrazené koupání psů, letos nevznikne. V příštím roce by ho však majitelé mazlíčků mohli využívat. „Pro příští rok si dovedu představit, že se domluvíme, aby to šlo,“ potvrdil Jaroš.