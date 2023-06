Držíme se zvyků a tradic z našeho kraje, říká Svobodová

Poutě na Křemešník se zúčastnila i Michaela Malíšková. „Vznikl tam zbytečný konflikt. V prostoru Zlaté studánky se nesmělo natáčet. Dozvěděli jsme se to na místě. Oznámila to nejstarší členka souboru. Několik lidí nepochopilo, že veřejný prostor si někdo takto nárokuje,“ popsala Malíšková. Jak zdůraznila, hodně účastníků se tomu divilo a byli znechucení. Podle Malíškové o to hůř, že to folkloristka činila z čistě komerčních důvodů. „Ona lidi vybízela, že fotky a video si od ní mohou koupit. Veřejné místo využila k osobnímu zisku. Její komerční, ne lidský přístup mě hodně překvapil a to na duchovní akci k uctění vody,“ posteskla si Malíšková.

Mohou si fotografie koupit

Zákaz natáčení a fotografování vydala na akci Vladimíra Svobodová, umělecká vedoucí pacovského souboru Trnávka. Jak vysvětlila Deníku, má k tomu důvody. „Souboru se věnuji od roku 1980. Znovu jsem objevila staré tradice té oblasti. Znamenalo to spoustu hodin pátrání v archivech, hledání krojů, ornamentů, starodávných zvyků,“ zdůraznila Svobodová. Podle ní není správné, aby akce souboru někdo fotografoval, a pak je používal nevhodným způsobem na sociálních sítích.

Že na vystoupení zakázala fotografovat a divákům nabídla možnost si od souboru fotografie i video koupit, nepovažuje Svobodová za nic nemorálního. „Je to ochrana našeho duševního vlastnictví. Činnost folklorního souboru je náročná. Na čas i finance. Nevím, proč by si výsledek naší tvrdé práce kdokoliv jen tak natáčel a používal, jak se mu zlíbí. Pokud se o náš soubor zajímá, může si fotografie i video od nás koupit,“ zdůraznila.

Poutě na Křemešník organizuje Římsko katolická farnost Pelhřimov. Podle faráře a okrskového vikáře Josefa Sláčika si Vladimíra Svobodová natáčení během programu opravdu nepřála. „Paní Svobodová si tak zřejmě chrání svoje duchovní vlastnictví,“ poznamenal farář. Jak dodal, žijeme v době, kdy má každý v kapse mobilní telefon a fotoaparát. „Tak si myslíme, že můžeme fotografovat a natáčet, aniž bychom se ptali. To není tak úplně pravda,“ poznamenal farář. Jak dodal, katolická církev v Pelhřimově na svých akcích natáčení nezakazuje. „Nevidíme to rádi v kostele, z důvodů bezpečnosti a ochrany památek, ale na veřejné akci venku nikoliv. Takový zákaz se špatně vymáhá,“ dodal.

Zákaz fotografování kdy a kde

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo fotografií zaznamená dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství. Jiná situace nastává uvnitř restaurací, výstav, divadel, nákupních domů, firem. Tam je nutné mít svolení od provozovatele či majitele nemovitosti. Důvod je prostý a ekonomický - proč by měl majitel zámku povolit fotografování, když může prodávat pohlednice, brožury a letáčky. Zákaz či povolení fotografovat, je v režii provozovatele, majitele, pořadatele, samozřejmě to platí i v případě různých uměleckých vystoupení. Jedná se především o koncerty, divadelní představení, a podobně. Tam je třeba se domluvit s pořadatelem akce.

Jak je to se zákazem fotografování na veřejných akcích upřesnil Deníku tajemník Stanislav Macháček z městského úřadu Pacov na Pelhřimovsku. „Obecně pravidla chování na akcích určuje pořadatel, ale musí to návštěvníků sdělit předem. Třeba na plakátech,“ upřesnil tajemník. Jak dodal, zákaz pořizování fotografií a videa je častý na akcích takzvaně pod střechou, v divadle nebo kulturním domě. „Z komerčních důvodů. Nebo tam, kde by blesky z fotoaparátu mohly rušit umělce. Venku pod širým nebem je to poněkud zvláštní,“ poznamenal.

Fotky souboru Trnávka

