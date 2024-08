Velkou kuriozitou Pelhřimova je něco, čeho si všimne pouze velmi bystrý pozorovatel. Většinou je území měst a místních částí jednotné. Pelhřimov je však rozkouskován a na mapě svým územím tvoří zajímavý obrazec.

Aby bylo možné celou situaci objasnit, je potřeba se vrátit zpátky do historie, dokonce do samého středověku. V té době byly vesnice, které jsou v tuto chvíli součástí Pelhřimova, ale územně odděleny, součástí pelhřimovského panství.

V té době k Pelhřimovu patřilo mnoho vesniček, například i Sázava, Putimov, Krasíkovice a další. „To, jaké vesnice nyní patří k Pelhřimovu, do určité míry souvisí s dělením někdejšího Červenořečického panství,“ přiblížila historička Markéta Skořepová. „V roce 1454 bylo panství, do té doby dosti velké a jednotné, rozděleno na dvě části. A to tak, aby obě měly přibližně stejnou hodnotu, přičemž Pelhřimovsko zůstalo v rukou Trčků z Lípy a Červenořečicko převzal Jindřich ze Stráže,“ uvedla a přiblížila další zajímavosti.