Milovníci rostlin, bylinek či zeleniny se mohou těšit na tradiční prodej zahrádkářských přebytků, který pořádá Český svaz zahrádkářů Pelhřimov.

Ilustrační foto

Zájemci tak mohou do domu pelhřimovských zahrádkářů zavítat v pátek a v sobotu 15. a 16. května a také následující pátek a sobotu 22. a 23. května. Prodej se uskuteční v pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Příjem přebytků bude vždy ve čtvrtek od 14.30 hodin. Desinfekce a rukavice budou na místě k dispozici.