Zachránili rekordní počet zvířat. Letošní sezona byla v Pavlově nejnáročnější

Rekordní počet zvířat ubytovali letos v záchranné stanici v Pavlově. Statistické číslo překročilo magickou tisícovku a i když ještě měsíc do konce roku zbývá, už nyní je jasné, že rok 2021 bude co do počtu přijatých a zachráněných zvířat rekordní.

Zvířátka ve sněhu v Záchranné stanici Pavlov u Ledče nad Sázavou. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Letos už v Pavlově evidují 1 120 živočichů. Ty se snaží po ošetření a nezbytné následné péči vrátit zpět do volné přírody. „To se nám daří u více než padesáti procent případů. Ta zvířata, která se vrátit nemohou, zůstávají u nás a pomáhají s environmentální výchovou, stěhují se do spřátelených stanic nebo k odborným chovatelům,“ přiblížil osud těch, kteří se do přirozeného prostředí vrátit nemohou, ředitel stanice Zbyšek Karafiát. V Pavlově se starají o nejrůznější druhy savců i ptáků. Některé jsou velmi vzácné. „Namátkou jsme pečovali o sluku lesní, chřástala vodního, sýce rousného, pětadvacet bílých čápů, z toho pět mláďat čápů z Valče, která se překládala do náhradních hnízd v Plzeňském kraji, dvaadevadesát poštolek, čtyři mláďata výra velkého, šestačtyřicet veverek, šestadevadesát netopýrů a podobně,“ vyjmenoval Zbyšek Karafiát. Hejtman: Lidé na Vysočině se chtějí testovat, chybí více laboratoří i laborantů Letošní sezona byla nejnáročnější za celou dobu působení stanice. Zejména pokud šlo o mláďata, která potřebují stálou péči. „Například nejmenší srnčata se musí krmit mlékem v lahvičce každé tři hodiny, podobně náročná je starost o malé veverky a ježky, kteří pijí speciální mléko, a taková mláďata pěvců krmíme téměř neustále, každých dvacet minut, než z nich vyrostou samostatní ptáčci,“ vysvětlil Jiří Kořínek ze záchranné stanice. Pomoci s provozem záchranné stanice může každý. Naoříklad prostřednictvím adopce nebo kmotrovským příspěvkem. „Za poslední roky se naše rodina adoptivních rodičů a kmotrů pavlovských mláďat krásně rozrostla. Podpory si nesmírně vážíme a s našimi příznivci se snažíme být celý rok v kontaktu. Pořádáme speciální akce, vypouštění zvířat, prohlídky v období, kdy jsou u nás na stanici mláďata, individuální komentované prohlídky. Zvířátka svým adoptivním rodičům a kmotrům dokonce posílají přání k svátku,“ usmál se ředitel Zbyšek Karafiát.