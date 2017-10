Začala školní burza sportovních potřeb

Pelhřimov – V pondělí 23. října odpoledne začala dvoudenní burza sportovních potřeb, kterou tradičně v Pelhřimově pořádá Základní škola Na Pražské. Od 14 do 18 hodin přicházeli do školy ti, kteří měli doma něco, co už odložili, většinou z důvodu, že děti vyrostly.

Ilustrační snímek.Foto: Deník

V úterý od 14 hodin budou pro změnu chodit nakupovat zájemci, kteří hledají opět hlavně pro děti vybavení třeba jen na jednu sezonu. Na burze se většinou objevuje vybavení pro zimní sporty, tedy brusle, lyže, sáňky, chrániče i sportovní oblečení pro zmíněné sporty. ČTĚTE TAKÉ: S výsledkem jsme rozhodně spokojeni, libuje si lídr Pirátů

Autor: Jiří Jíra