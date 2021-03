„Na zasedání zastupitelstva jsme schválili finanční pomoc ve výši osmdesát tisíc korun. Peníze jsou určeny především pro dvě nezletilé děti tragicky zemřelých rodičů,“ uvedl pro Deník Vysočina starosta města Jaromír Pařík.

Devětatřicetiletý muž měl v jednom z panelových bytů 3. února zavraždit čtyřiačtyřicetiletou manželku a poté spáchal sebevraždu skokem do orlické přehrady ze Žďákovského mostu na jihu Čech. Policejní potápěči muže vylovili z přehrady o dva dny později ve čtvrtek 5. února. Dva chlapci ve věku deset a čtrnáct let tak během okamžiku přišli o oba rodiče. Nyní jsou v péči prarodičů.

„Všichni jsme byli tou události šokováni. Nikdo nic podobného ve městě nepamatuje. Na místo lidé nosili svíčky a všem to bylo hluboce líto,“ poznamenal Pařík.

Schválený obnos by měli mít pozůstalí k dispozici do dvou týdnů. Do té doby musí úředníci vypracovat darovací smlouvu.

„Peníze mohou chlapci využít libovolně. Není to určeno na nějaký konkrétní účel. Částka se jim může hodit mimo jiné na vybavení k distanční výuce, ale opravdu je to na jejich uvážení, jak s penězi naloží,“ řekl Pařík.

V současné době jsou oba chlapci u prarodičů ze strany matky a podle starosty úřady dělají vše proto, aby u nich mohli zůstat na trvalo. Rodiče otce žijí také v Kamenici, ale rodiny se nestýkají.

Mezi oběma manželi už delší dobu panovalo napětí. Muž byl před časem soudně vykázán ze společného obydlí kvůli domácímu násilí. To mělo být spíše psychického než fyzického charakteru.

Zda mohly úřady v tomto případě udělat víc, není zatím jasné. Žena se ale údajně necítila přímo ohrožena na životě. Příčinu smrti a jakým způsobem byla usmrcena, policie dosud nezveřejnila. Zatím není jasný ani motiv činu. S největší pravděpodobností šlo ale ze strany manžela o chorobnou žárlivost. Policejní vyšetřování zatím neskončilo.

„S ohledem na rodinu zemřelé ženy a nezletilé děti nebudeme k tomuto případu poskytovat žádné další podrobnosti,“ konstatovala krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Vzhledem k tomu, že vrahem měl být manžel oběti, který poté spáchal sebevraždu, je vysoce pravděpodobné, že kriminalisté po shromáždění všech informací a posudků případ takzvaně odloží.

V těžké životní situaci se nyní snaží rodině pomoci psychologové a sociální pracovníci. S další pomocí podle informací Deníku Vysočina přišli i místní podnikatelé a firma v níž vrah pracoval. Deník oslovil zástupce firmy, ale ti nechtěli cokoli komentovat do médii s tím, že jsou osobně dohodnuti přímo s rodinou.

Rodina pak v březnovém vydání kamenického zpravodaje poděkovala všem lidem za podporu.

„Velké poděkování kamenickým občanům, učitelům, přátelům a známým za nezištnou pomoc, podporu a projevy účasti v naší přetěžké době,“ napsala rodina s bolestí v srdci.