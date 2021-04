Kdo má o bydlení v Počátkách zájem, může přijít se svou cenovou nabídkou 14. dubna do zasedacího sálu v počátecké Horní ulici. „Minimální cena za metr čtvereční je 850 korun. Kdo předloží nejvyšší cenovou nabídku, má právo prvního výběru parcely,“ řekl Karel Štefl.

Pozemky by měly být zasíťované do konce roku. „V dubnu bychom měli vyhlásit výběrové řízení na zhotovení sítí. Od jara příštího roku budou parcely k dispozici,“ informoval počátecký starosta.

Pokud noví vlastníci pozemků postaví a stavbu uvedou do provozu do tří let od podepsání kupní smlouvy, dostanou deset procent z ceny pozemku zpět. „Zájem o parcely určitě je. Lidé se celkem ptají. Teď je navíc taková doba, která je stavění nakloněná,“ poznamenal Štefl.