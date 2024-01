Podle členky předsednictva Asociace kosmetických a kadeřnických oborů České republiky Pavlíny Kučerové se bude zdražení služeb v letošním roce pohybovat v jednotkách procent. „Ten odhad je osm až deset procent. Bude se to lišit v závislosti na podniku. Tam, kde je víc zaměstnanců, se to zdražení dá spíše očekávat,“ přiblížila.

Zdražují i ty provozovny, které nová sazba daně přímo nezasáhla. Důvodem bývá vyšší nájem nebo ceny energií.

Své služby zdražila například Hana Vedmochová. Ta provozuje kadeřnictví v Novém Městě na Moravě na Žďársku.

Důvodem změny ceníku však u ní nebyl skok v sazbě DPH. „Žádné zaměstnance nemám. A podařilo se mi vejít do podmínek, aby se na mě ta sazba nevztahovala. Když jsem to zjistila, ulevilo se mi. Mám ráda, když jsou věci jednoduché a nemusím je komplikovat,“ řekla.

Přesto si u ní zákaznice připlatí. „Musím platit vyšší nájem. Zvedly se mi také další výdaje. Týká se to například sociálního pojištění. Snažila jsem se však nezdražovat o moc. Je to do padesáti korun, většinou ještě méně. Chtěla jsem, aby to zákaznice příliš nepocítily a mohly si i nadále jednou za měsíc či dva zajít na úpravu sestřihu,“ vysvětlila Vedmochová.

V lednu s cenami nehýbali v Barber Shop Men's Club. Pánské holičství má provozovny v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou. Jakub Ješ Deníku sdělil, že ceník měnili na konci roku. „Kvůli nové dani už jsme s tím nechtěli znovu hýbat. Zdražovali jsme po třech letech. Předpokládáme, že aspoň následující dva roky to zůstane jako doteď. Letos to už určitě nebudeme upravovat,“ předeslal Ješ.

Klasický sestřih s mytím vyjde v jeho podniku na čtyři sta korun. Za dražší verzi zákazníci zaplatí rovnou pětistovku. „Dostihla nás inflace a ceny za energii. Kdybychom i další rok marži nezměnili, tak by se barber shopy staly ztrátovými. Takhle se tomu vyhneme a můžeme naopak lépe investovat tam, kde bude třeba,“ dodal Ješ.

