Vedení domova se totiž rozhodlo vzhledem k dobré epidemiologické situaci návštěvy svých klientů od středy 12. srpna obnovit.

Zavítat za svými blízkými mohou zájemci každou středu od 14.30 do 16.30 a neděli od 14 do 16 hodin. Do budovy domova mohou návštěvy vstoupit maximálně ve dvou. Příchozí musí mít zakrytá ústa a nos rouškou a také vydezinfikované ruce.