Z trojúhelníku chtějí téčko. Křižovatka ve Veselé bude snad přehlednější

Křižovatky na okraji Veselé ze směru od Kamenice nad Lipou a Počátek by mohly doznat změn. „Jezdím tudy často. Je to tam takové zvláštní. Můžete si vybrat, jak do obce přijedete. Buď pojedete spodem, kde ale musíte zastavit na stopce, nebo vrchem přes křižovatku, která vede i na Počátky. Jestli tam budou ty křižovatky nějak měnit, tak by to tam mohlo být alespoň přehlednější,“ přemítal Martin Nevoral z Veselé.

Celkem tři křižovatky, které tvoří dohromady trojúhelník, plánují ve Veselé předělat na jednu křižovatku ve tvaru písmene té. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

Celkem tři křižovatky, které tvoří dohromady trojúhelník, plánuje vedení obce předělat. „Do budoucna tam chceme udělat klasickou křižovatku ve tvaru písmene té. Plánujeme to už kvůli bezpečnosti a přehlednosti v dopravě,“ sdělil starosta Veselé František Peroutka. Uprostřed zmíněného pomyslného trojúhelníku aktuálně stojí kromě opraveného kříže také autobusová zastávka s čekárnou a trafostanice. „Čekárna i trafostanice by mohly stát na druhé straně silnice. Nevylučuju, že nějaké mini zastávky budou na obou stranách silnice. Uvidíme, jaké řešení tam projektant navrhne,“ řekl František Peroutka. Máme zastaralou kanalizaci i vodovod, říká starosta Horní Cerekve Milan Kunst Přečíst článek › Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkDodal také, že stávající čekárna je velká. „Navíc nám do ní loni nějaký kamion naboural, takže má hnutou střechu,“ poznamenal veselský starosta. Po zmíněných přesunech a úpravách by na kraji Veselé mohla vzniknout nová křižovatka s přilehlým parčíkem, což by navíc také zlepšilo celkový vzhled obce. Ve Veselé k tomu zatím zpracovávají projekt. „S policií a krajskou správou a údržbou silnic jsme jednali asi před dvěma roky. Dohodli jsme se, že na to necháme vypracovat právě ten projekt a na základě toho bude oficiální jednání a finální řešení,“ informoval Peroutka.

