Zmíněné komplikace aktuálně řeší několik místních od minulého pátku. Problémy s pitnou vodou se však v Černovicích podle jejích slov objevují přibližně už dva roky. „Naposledy to bylo v říjnu. Sousedka pozvala hygienu, která 5. října odebrala vzorky. Zjistilo se, že voda je tu kontaminovaná. Byla tam udělena i nějaká pokuta, ale evidentně se to nikam nepohnulo,“ podotkla dále.

Pitná voda v Černovicích



- zhoršená kvalita pitné vody se týká části Černovic a místní části Vlkosovice

- problém trvá v Černovicích zhruba dva roky

- vzorky k rozboru vody odebíral Vodak Humpolec i Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina

Dodala, že situaci začali řešit znovu. Vzorky pitné vody tedy hygiena odebrala v pondělí i u ní doma. „Bohužel ještě nemáme výsledky rozboru,“ sdělila Kristýna Štěpánová z pelhřimovského pracoviště Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Starosta Černovic Jan Brožek potvrdil, že to není poprvé, co si konkrétní lidé na kvalitu pitné vody v Černovicích stěžují. „V podstatě jsme ale ještě nedokázali nabrat v Černovicích vzorek, který by ukazoval zhoršenou kvalitu vody,“ řekl Jan Brožek.

Podle už výš zmíněné obyvatelky však černovický starosta celou situaci podceňuje. „Nejde jen o nás, ale týká se to hned několika ulic. Starostu opakovaně žádáme, aby situaci řešil. On to vždy velmi bagatelizuje,“ poznamenala.

Jan Brožek prý celou záležitost řeší. „Nechci to zlehčovat, nemyslím si, že by nám ti lidé lhali. Problém v této záležitosti lze ale hrozně těžko odhalit. V sobotu mi volaly dvě paní a stěžovaly si na to, že už týden je špatná kvalita vody a že je třeba to řešit. Takže tam ten samý den šel pracovník Vodaku odebrat vzorky. Zmíněné dámy ale bydlí dost daleko od sebe a nikdo z jejich sousedů si na kvalitu vody nestěžuje, takže je hrozně obtížně určit příčinu problému,“ uvedl Brožek.

Výsledky z rozboru vody by měl mít Vodak Humpolec, který vodu do Černovic dodává, koncem týdne. „Vedoucí střediska, který situaci řeší s naším technologem a laboratoří, říkal, že by tam žádný problém být neměl. Při odebírání vzorku prý nezaznamenal u vody žádný pach,“ předal prvotní informaci jednatel společnosti Vodak Humpolec Miroslav Kumštar.

Zhoršená kvalita vody by se měla týkat i Vlkosovic, místní části Černovic. „Přistoupili jsme k opatření, kdy jsme provedli odkalení vodovodu. Stejný postup volíme i ve Vlkosovicích, kde zejména spodním chalupám neteče dobrá voda. Tam je ale obecně velice starý vodovod, který by zasloužil výměnu,“ doplnil starosta Jan Brožek.