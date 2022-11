Místní Děkanskou zahradu přezdívají jako oázu klidu v centru města. „Je to kvůli její atmosféře. Chodívám sem kvůli ní i přírodě. Navíc tady skutečně bývá klid. Aspoň tedy do doby, než na zdejší hřiště přijdou skotačit děti. Ty totiž bývají hlasité,“ řekla s nadsázkou Eliška Kučerová. Minigolfové hřiště jí v parku chybět nebude.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

„Jestli ho dají pryč, nebude mi to vadit. Sama jsem si na něm golf jednou zkoušela. Bavil mě, ale klidně tam uvítám něco nového,“ dodala Kučerová.

Hlavní změnou v zahradě bude přírodní amfiteátr, který nahradí dráhy na minigolf. Amfiteátr umožní pořádat více kulturních akcí. „Vedle děkanského domu přibude ještě opravená kašna. Plánujeme do místa přivést vodovod,“ vysvětlil pelhřimovský starosta Ladislav Med.

Nový vzhled lidé uvidí do dvou let. „V plánu je zahradu zkrášlit do roku 2024. V příštím roce ještě dokončíme projektové práce na místo, kde je teď golfové hřiště,“ přiblížil starosta s tím, že o ceně ještě představy nemá.

Historie Děkanské zahrady:



Vznikla roku 1603 jako součást fary



Ve třicátých letech 20. století ji obnovil děkan František Bernard Vaněk



Ten zároveň vrátil původní podobu zahradnímu domku



Psal v něm své články a kázání



Vaněk zemřel roku 1944 v koncentračním táboře Dachau



Nyní má Vaněk v zahradním domku pomník

V parku je také voliéra s papoušky

Na amfiteátr se těší Eva Koňáková. „Do parku chodívám hlavně v létě. Líbí se mi tady. Jestli amfiteátr vznikne, budu ráda. Sama golf nehraji a ten prostor mi přijde nevyužívaný. Jen ať se zahrada více otevře lidem. A jsem zvědavá na akce, které tu pak budou,“ reagovala s úsměvem.

Z přesunu minigolfových drah však není nadšený jejich provozovatel Pavel Kudyn.

„Nejsem si jistý, jestli je náhradní místo vhodnou lokalitou. Teď bude golfové sportoviště zapadlé mimo centrum města. A přitom si na sebe vydělává turistickým ruchem. Když se stane ztrátovým, tak s jeho provozem skončím a městu předám klíče,“ okomentoval golfista.

Golfové hřiště stálo v Děkanské zahradě přes dvacet let. „Sloužilo dlouho a dobře. Strávil jsem s ním velkou část svého života. Bude se mi po něm stýskat. Ale zahrada si zkrášlení zaslouží,“ vyjádřil se Kudyn.