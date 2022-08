„Dvacet let tady jsem. Nikdo nikdy neměl za tu dobu se mnou problém. Nikdo za mnou osobně nepřišel, aby mi řekl, že mu kouř z palírny vadí,“ podivoval se Ladislav Novotný, který kulturní dům k pálení využívá. Podle jeho slov se stížnosti začaly objevovat až teď, navíc v období, kdy nepálí. „Pálím jenom dřevo, nepoužívám ani dřevotřísku. Z komína tedy jde to samé, co lidem z okolních baráků,“ poukázal Novotný, který by v Dobešově chtěl zůstat ještě letošní sezonu. „Mám nasmlouvané zakázky, nechci je rušit. Příští rok si však už budu hledat zákazníky v jiné obci. Místo už mám,“ uzavřel Novotný.

Starosta Černovic Jan Brožek se nechtěl k plánům na změnu kulturního domu vyjadřovat. K Ladislavu Novotnému má rodinnou vazbu. „Pro mě osobně je situace komplikovaná. Jsem ve střetu zájmu. Jakéhokoli komentování nebo hlasování v zastupitelstvu se proto zdržím,“ ubezpečil starosta.

Kulturní dům by tedy příští rok mohl nabídnut lidem větší příležitosti ke společenským akcím. Jeho úpravy i obnovu okolí bude koordinovat místostarostka Václava Šenoltová. „Místním nějaké možnosti kulturního vyžití chybí. Za poslední dobu tam byly jen dvě zábavy, jenže to není něco, co by mělo být hlavní náplní takové budovy. Navíc v jejím okolí je nepořádek. To se změní,“ vysvětlila místostarostka.

Město už zadalo architektonický návrh. „Rádi bychom o budoucnosti kulturního domu rozhodli do voleb. Jen je ještě brzy se bavit o ceně. Ale bude to stát určitě několik milionů korun,“ doplnila Šenoltová, která doufá, že se jim na tuto akci podaří získat dotaci.