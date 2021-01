„Z administrativní budovy bychom chtěli udělat takové multifunkční centrum, kde by byl také sál a vzpomínková místnost na sklárnu. Když by byla potřeba, mohl by tam vyrůst i místní obchod,“ přemítala starostka Včelničky Milena Hronová.

Objekt bývalé sklárny chátrá uprostřed obce už zhruba šestnáct let. „To by bylo dobré. Objekt by se udržoval, takže by to tam bylo krásné. Už to vypadalo hrozně, všude zatýkalo,“ pochvaloval si plány obce Josef Luňák, který ve sklárně pracoval čtyřicet let.

Areál bývalé sklárny začali ve Včelničce postupně vyklízet a zvelebovat. „Jednotlivé budovy chátraly, pršelo do nich. Začali jsme to tam postupně vyklízet. Vysekali jsme křoviny kolem, takže aspoň se to tam dalo trochu do pořádku. Opravovat to budeme postupně, jak to půjde,“ sdělila Hronová.

Záležet bude hlavně na tom, jak se obci podaří sehnat peníze. „Doba není zrovna dobrá. Teď nám ještě vezmou peníze, stejně jako ostatním obcím. Uvidíme, jak to bude s dotacemi, protože bez nich neuděláme nic,“ řekla starostka Včelničky.

Jednotlivé prostory objektu začala obec pronajímat. „Budovu, kde bývala prodejna sklárny, si pronajal místní živnostník. Prostor jsme pronajali také místním zedníkům. Postupně to budeme takto řešit. Každá kačka, dobrá kačka,“ informovala Milena Hronová. Dodala také, že do objektu musí zavést elektřinu a obecní vodu.

Rekonstrukce objektu a stavba multifunkčního centra jsou ale během na dlouhou trať. „Nejdřív musí být změna územního plánu, pak se bude udělat projekt a také musíme zažádat o dotaci, pokud nějaká bude. A než se to všechno změní a nakreslí, tak si myslím, že to bude trvat tak pět let. Hlavně nevíme, co nás ještě čeká,“ přemítala starostka.

Pokud se ale zadaří, bude mít obec vlastní prostory, ve kterých by se mohli scházet nejen místní obyvatelé. „Nemáme se kde sejít. Na úřadě je malá místnost, kam se vejde tak třicet lidí a hned je plno. Malý sál je akorát v hospodě, ale kdyby pan Šebesta zavřel, tak nemáme vůbec nic,“ poznamenala Milena Hronová.

Bývalý objekt sklárny koupila obec loni v září. „Já jsem se bála, dalších šest zastupitelů se ale nebálo. Bavili jsme se o tom už někdy na přelomu roku 2018 a 2019. Pak přišel koronavir, tak se to odsunulo. Pak nastalo léto a bývalý majitel řekl, že to chce prodat, tak jsme do toho šli,“ doplnila Hronová.