Toalety chybějí hlavně na konci města směrem k autobusovému nádraží a obchodní zóně u Billy. Tam by nějaké veřejné WC uvítala například Jana Adamovská. „Pelhřimov má jen jedny záchody, a to v centru. Tady na okraji nic není, kromě autobusáku. A tam bývá zavřeno v době, kdy to potřebujete nejvíc. Vím to, jezdím do města pravidelně. Na náměstí byla nedávno mapa, kam mohli lidé napsat, co je ve městě potřeba zlepšit. Dala bych tam tohle,“ poznamenala. Oproti tomu místnímu Jiřímu Kalinovi chybí veřejné toalety hlavně v obchodní zóně u Billy kde se denně pohybuje nejvíc lidí.