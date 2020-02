V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

1. Dům seniorů - domov důchodců, Malovcova 1080, 39501 Pacov

Olympijské hry 2020

V rámci projektu budou zorganizovány sportovní hry pro klienty našeho domova. K organizaci her budou přizvání studenti vyšších ročníků pacovského gymnázia. S klienty pak budou soutěžit žáci nižších ročníků základní školy s tím, že soutěžní dvojce bude tvořit vždy klient a žák ZŠ. Pro všechny zúčastněné bude připraveno občerstvení a doprovodný hudební program. Všem účastníkům budou po sportovních hrách předány upomínkové předměty. Těmi mohou být fotografie, videozáznam na DVD nebo předmět s logem zařízení a sportovních her. Pro vítěze her (1. až 3. místo) bude připravena hlavní zážitková cena - projížďka koňským povozem po Pacově nebo okolí Pacova. Medaili za účast dostanou všichni sportovci.

2. Domov Jeřabina Pelhřimov p.o., Domov pro Seniory, Onšov 1, 39501 Pacov

Život mezi generacemi

Připravený projekt bude probíhat ve třech fázích: 1. mezigenerační tvůrčí odpoledne - Masopust. Ruku k dílu přidají děti z SDH Dolní Kralovice. 2. Velikonoční tvoření - společné tvoření s dětmi ZŠ Košetice a ZŠ Dolní Kralovice - zvyky a tradice dříve a dnes 3. Svátek matek - společně prožité dopoledne s dětmi MŠ Dolní Kralovice - kulturní vystoupení, čtení pohádek, výtvarná dílnička "Moje maminka a babička" Z každé společné akce budou zhotoveny fotografie a napsán článek do školních časopisů a do Dolnokralovického občasníku. Na závěr celého projektu se sejdou všichni aktéři společných akcí a bude uspořádána malá výstava fotografií a společných výrobků.

3. Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace, Radětínská 2305, 39301 Pelhřimov

Společně v domově

V rámci projektu bychom chtěli realizovat cyklus několika společných tvoření seniorů, dětí a studentů. Konkrétně se jedná o tvoření v naší keramické dílně, během něhož by se setkali naši klienti s dětmi z Family Pointu (děti do tří let), z centra Krteček (předškoláci) a se studenty gymnázia a místní obchodní akademie (15 - 18 let). Cílem projektu je propojit generace, aby se lidé vzájemně poznali. Naši klienti budou moci zavzpomínat na dobu, kdy měli vlastní malé děti a děti zde zase budou moci získat babičky a děděčky, které třeba ve vlastním životě nemají. Jako významné shledáváme i setkání se studenty, kdy může dojít k výměně informací a zkušeností mezi generacemi.