Na táboře v tu dobu přebývaly pouze starší děti, jejichž pobyt měl trvat tři týdny. „Mladší děti, tedy vlčata, odjely v sobotu s rodiči domů. To bylo štěstí. Ti mladší by z toho byli mnohem víc vystrašení,“ upozornil Řezáč. „Nejmladšímu z evakuovaných dětí bylo jedenáct let. Kluci to brali jako dobrodružství,“ dodal vedoucí tábora.

Jedenáct kluků tak strávilo celou noc a následně neděli v Kojčicích a večer pak odjeli předčasně domů do Prahy. Tím se jim pobyt na táboře skoro o týden zkrátil. Vedoucí v tuto chvíli stále vyklízí areál tábořiště. „Škody nejsou až tak velké. Odplavalo nám nějaké drobné kuchyňské vybavení a část dřeva, které jsme tu měli,“ sdělil Řezáč. Dobrovolní hasiči ze Svépravic během pondělního odpoledne přijedou skautům pomoci vyčistit hadicí stany, které jsou zabahněné.

Po takovém zážitku hledají skauti nové tábořiště. „Přemýšlíme, jak to uděláme v dalších letech. Řešíme, kam se budeme stěhovat dál. Chtěli bychom někde po okolí na Pelhřimovsku, protože přece jenom veškerý převoz plachet, dřeva a materiálu je dost náročný,“ vysvětlil Řezáč celou situaci.

Kvůli bouřkám měli hasiči minulý týden mnoho práce. To se nezměnilo ani během víkendu. „V průběhu soboty a neděle hasiči na Vysočině zasahovali přibližně u tří desítek událostí, které souvisely s bouřkou. Mezi ně se počítá i evakuace tábora v části města Pelhřimova Pobistrýce,“ informovala mluvčí hasičů Nikola Pátková.