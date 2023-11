Štamgasti samozřejmě zdražení zaznamenali, na pivo ale kvůli tomu chodit nepřestali. „Ke zdražení za poslední rok došlo, ale je to v řádu korun, nic dramatického. Plzeň u nás stojí padesát korun, jiné značky jsou samozřejmě levnější. Do hospody jdu jen jednou za čas, tak to příliš neřeším,” řekl Miloš Černý, který do Jihlavy dojíždí z menšího města na Pelhřimovsku. Také Dalibor Špejtek z loucké restaurace Kolnička vypozoroval, že lidé, kteří jdou na oběd, cenu jednoho nebo dvou piv tolik neřeší. Zlatavého moku se tam už několik let prodává stále stejně.

Cena Plzně se v Jihlavě od podzimu nezměnila, ve vzduchu ale visí další zdražení

V podobném duchu hovořila Jana Růžičková. „Všimli jsme si, že pivo o nějakou tu korunu zdražilo, ale to se dalo čekat, protože obecně zdražuje téměř vše. To nám ale nebrání v tom, si jednou za čas zajít na jídlo a k tomu pivo patří. Když to není každý den po dvaceti kouscích, tak nám to rodinný rozpočet opravdu nezruinuje. A je potřeba trošku podržet oblíbené podniky," usmála se žena. Od vedlejšího stolu reagoval také Radim Polnický. „Na placené částce ani nepoznám, jestli pivo stojí o dvě koruny více nebo méně, stejně dávám dýško. Oběd v restauraci je ale také společenská záležitost," doplnil Polnický.

Zdražit musely i další pivovary v Česku, včetně těch z Vysočiny. „Rodinný pivovar Bernard upravil v polovině října ceny všeho piva pro restaurace a hospody, nikoliv pro prodejny, o korunu na jedno pivo. To je asi o pět a půl procenta,“ sdělil mluvčí pivovaru Radek Tulis s tím, že k úpravě došlo po roce. Důvodem jsou rostoucí náklady.

Letos naopak drží ceny pivovar Rebel z Havlíčkova Brodu. „Naposledy jsme zdražovali v říjnu 2022,“ řekl Pavel Bouda z pivovaru s tím, že se ve většině případů zdražování týkalo lahvového piva, sudů dodávaných do restaurací i sortimentu pro Pivovarskou prodejnu. Brzy ale přejde pivo do vyšší sazby daně, a to se bude muset odrazit na ceně.

Ceny ovlivní změny v DPH

Od ledna lze však očekávat zdražování zlatavého moku, zvýší se totiž daň. Od Nového roku skončí česká rarita, která je pozůstatkem z doby covidové. Od pandemie je totiž v restauracích daň na točené pivo deset procent. Při natočení do džbánku je to však patnáct procent a kdo si chce pivo odnést v plastové lahvi, platí DPH ve výši jednadvacet procent. Stávalo se, že si lidi objednali čtyři půllitry a pak pivo přelili do plastové lahve. Od Nového roku bude opět sazba jednotná, a to jednadvacet procent.

To se bude muset promítnout do cen. „My pivo nezdražíme, budeme jen kasírovat DPH navíc. Nejde o zdražení od nás, stát od nás chce více peněz a my je musíme vybrat,“ řekl majitel jihlavské restaurace Buena Vista Rudolf Penn. „Já pivo zdražovat nebudu, jen narovnám změnu v dani z přidané hodnoty, kterou musím platit,“ zdůraznil.

Špatná doba. Restaurace ve Stonařově je už půl roku zavřená

O čtyři až pět korun vyšší cenovka za „velkou Plzeň“ bude i v Dělnickém domě. Restaurace z toho důvodu musí měnit i jídelního lístky, což vyjde na tisíce korun. „Máme i karty na nápoje a firma, která nám je dodává, už nadává, že je nebaví to měnit čtyřikrát za rok. Dříve to bylo jednou ročně,“ povzdechl si Michal Daniš.

Rodinný pivovar Bernard nevidí změny v daňové politice pozitivně. „Obáváme se, že to bude znamenat odliv zákazníků a tedy konec především provozoven v menších obcích a těch podniků, které žijí jen z prodeje nápojů. V konečném důsledku to tedy bude mít dopad i na pivovary, které prodají méně piva. Otázkou tedy je, zda stát na vyšším DPH z piva vybere více, či méně, nehledě na další dopady, jako jsou uzavřené provozovny, které právě třeba v malých obcích bývají jediným místem, kde se lidé schází, baví se,“ uvažoval nahlas mluvčí humpoleckého pivovaru.

Jak se mění cena plzeňského piva v Jihlavě:

Buena Vista - Restaurant – 65 Kč (62 Kč na jaře 2023 a na podzim 2022, 57 Kč na jaře 2022, 52 Kč na podzim a na jaře 2021)

Restaurace Dělnický dům - 59 Kč (57 Kč na jaře 2023 a na podzim 2022, 52 Kč na jaře 2022, 49 Kč na podzim a na jaře 2021) Cena je za půllitr točeného piva.

