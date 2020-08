„Úmrtí nesouvisí z žádným z předchozích ohnisek. Ten původ je polymorbidní. Byl to dlouhý seznam poměrně významných komplikací, kterými paní trpěla. Onemocnění Covid-19, které měla, bylo asi poslední kapkou,“ sdělil Jiří Kos z krajské hygienické stanice.

Aktuální stav s nově nakaženými Jiří Kos pesimisticky vůbec nevidí. „Toto číslo není vázané na nějaké jedno konkrétní ohnisko, je to takový rozptyl po celém kraji. Něco je například na Ledečsku, kde těch případů je víc. Že by to ale bylo svázané dohromady a tvořilo to jeden významný klastr, to se říct nedá. Výskyt je nahodilý. Kéž by to takhle zůstalo,“ řekl Kos.

Nejvíce případů se za posledních čtyřiadvacet hodin objevilo na Žďársku, a to šest. Celkem pět nově nakažených je v okrese Třebíč. Po třech nakažených je pak na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku. „Není příjemné, že to takhle narůstá. Tato čísla ale souvisí s koncem prázdnin a turismem. I počasí nahrává tomu, že se lidé více stýkají, takže tak to teď bohužel je,“ poznamenal Jiří Kos.

Koronaviru se v Kraji Vysočina za posledních čtyřiadvacet hodin zbavili tři lidé. Odborníci udělali aktuálně celkem 267 testů.