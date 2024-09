České dráhy završily dvouletou obnovu vlaků na Vysočině. Všechny elektrické a většina motorových vlaků v kraji jsou nyní moderní soupravy. Loni přibylo šest jednotek RegioPanter, letos devět RegioFoxů. "Už prakticky každý regionální vlak poskytuje důstojný přístup pro cestující na vozíku nebo osoby se sníženou pohyblivostí," uvedl Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah.

RegioPantery jezdí na elektrifikovaných páteřních tratích mezi největšími městy regionu. Cestující se s nimi od loňského podzimu svezou na trati č. 250 mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou, na trati č. 225 Havlíčkův Brod – Jihlava / Jihlava město a také na trati č. 230 z Havlíčkova Brodu přes Čáslav a Kutnou Horu do Kolína, čímž vznikla kapacitní linka propojující Vysočinu se Středočeským krajem.

Motorové RegioFoxy poskytují cestujícím své služby na trati z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou a dál do Pardubic a z Havlíčkova Brodu přes Jihlavu do Telče a Slavonic.

Foxy a Pantery na lokálních tratích doplňuje 13 jednotek RegioSpider, které také nabízejí klimatizovaný interiér, bezbariérový nástup, palubní Wi-Fi síť nebo elektrické zásuvky 230 V pro dobíjení cestovní elektroniky, navíc díky řešení s dvounápravovými podvozky mají klidnější a měkčí jízdu než starší motorové vozy řady 809 / 810 nebo jednotky RegioNova. Tyto jednotky zakoupily České dráhy v Německu a využívají je na neelektrifikovaných nebo méně frekventovaných tratích.